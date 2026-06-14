Predicción Mundial 2026: El resultado de Alemania vs. Curazao, según La Cabra de Bolavip

Se viene el debut de Alemania y Curazao en el Mundial 2026 y La Cabra de Bolavip lo sabe. Analizando las opciones y los favoritismos de por medio, el resultado final ya tiene un dueño. Estando invicta por el momento al haber acertado en el triunfo de México ante Sudáfrica y en el empate entre Brasil vs. Marruecos, ahora el pronóstico quiere mantenerse en esa línea.

Poniendo en la balanza el poderío de Alemania gracias a su rica historia en el fútbol y buen presente con jugadores de élite en los mejores del equipo del mundo, mientras que Curazao hará su debut en este año 2026 y que claramente quieren dar un golpe de autoridad sobre la mesa; La Cabra de Bolavip se inclinó por el triunfo de los tetracampeones del torneo de selecciones más importante.

Además de señalar al ganador del día de hoy entre Alemania vs. Curazao en el marco de la fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026, La Cabra de Bolavip celebró el pronóstico con un merecido bailó al mantenerse muy bien con los pronósticos en lo que es la primera ronda del campeonato. Es así que ahora tienes una gran ayuda por si te animas a apostar por un favorito en el encuentro mencionado.

¿Dónde se jugará Alemania vs. Curazao por el Grupo E del Mundial 2026?

El partido entre Alemania vs. Curazao, el cual por cierto será el estreno de ambas selecciones en el Mundial 2026, se disputará en el Estadio Houston o también conocido como el Estadio NRG. Este recinto deportivo tiene una capacidad total de 72.220 espectadores y se espera que el día de hoy luzca un lleno total en las tribunas por lo que representa el debut de unas de las candidatas al título.

Fuente: Getty Images.

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¿A qué hora juegan Alemania vs. Curazao por el Grupo E del Mundial 2026?

10:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

11:00 | México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

12:00 | Panamá, Colombia, Ecuador y Perú

13:00 | Bolivia, Chile, República Dominicana y Venezuela

14:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

19:00 | España

¿Dónde ver Alemania vs. Curazao por el Grupo E del Mundial 2026?

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Argentina | Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+

Brasil | CazéTV

Bolivia | Entel TV y Tigo Sports

Chile | Chilevisión, DirecTV, DGO y Paramount+

Colombia | DirecTV, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

Ecuador | DirecTV, DGO y Paramount+

México | ViX

Paraguay | GEN y Trece

Perú | DirecTV, DGO y Paramount+

Uruguay | DirecTV, DGO y Paramount+

Venezuela | DirecTV, DGO y Televen+

España | DAZN, La 1 RTVE, Movistar+ y fuboTV

DATOS CLAVES

Alemania y Curazao debutan hoy en el Estadio Houston por el Mundial 2026 .

debutan hoy en el por el . 72.220 espectadores es la capacidad total del Estadio NRG para este partido oficial.

es la capacidad total del para este partido oficial. 12:00 horas es el horario oficial del encuentro para Colombia, Ecuador y Perú.