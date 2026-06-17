¿Por qué no juega Trent Alexander Arnold en el Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026?

Trent Alexander Arnold es una las ausencias de la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026 y cuentan motivo de Tuchel para dejarlo fuera.

La Selección de Inglaterra debutó en el Mundial 2026 contra Croacia y podría ser uno de los planteles con las ausencias más sonadas. Una de ellos es Trent Alexander Arnold, el lateral tuvo hasta dos instancias para ser convocado pero fue excluido por Thomas Tuchel.

Trent Alexander Arnold, así como el Real Madrid tuvieron un mal año en la temporada, por lo que Tuchel priorizó otras opciones. El defensor no sostuvo el mismo nivel que en el Liverpool, por lo que lo excluyeron.

El segundo momento es quizás más insólito, y es que Toni Livramento se lesionó y no llamaron a Trent Alexander Arnold porque: “En primer lugar, no sabemos dónde está y dudábamos de que llegara a tiempo para cumplir el plazo de la FIFA. En segundo, Tuchel no quiere convocar a grandes nombres si no puede garantizarles minutos”, sostuvieron en Sky Sports.

El seleccionado para ser convocado fue Trevoh Chalobah, el defensor del Chelsea y el motivo fue porque “justo estaba vacacionando en Estados Unidos, entonces estaba cerca”.

Las otras grandes ausencias de la Selección de Inglaterra son, Foden Cole Palmer y Harry Maguire todos estelares e importantes en sus respectivos clubes de la Premier League.

El fixture de la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026

Inglaterra integra el Grupo L del Mundial 2026 y su fixture es: 17 de junio vs. Croacia, 23 de junio vs. Ghana y 27 de junio vs. Panamá. Tras su debut ante Croacia, los dirigidos por Thomas Tuchel enfrentarán a Ghana en la segunda jornada y cerrarán la fase de grupos contra Panamá.

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Trent Alexander Arnold era un fijo en la Selección Inglaterra.

En resumen