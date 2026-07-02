El poder de la Inteligencia Artificial dice presente y evaluó todas las posibilidades del duelo entre Portugal vs. Croacia. Descubre cómo será el trámite y quién clasificará.

Portugal y Croacia miden fuerzas en el partido más resonante de la jornada de hoy. En una de las llaves de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el Estadio Toronto albergará un trámite plagado de emociones que ya vienen siendo sondeadas con análisis previos. Dicho esto, la Inteligencia Artificial ejerció un exhaustivo análisis y tiene un veredicto final para conocer al clasificado.

Tengamos en cuenta que ni Portugal ni Croacia pudieron ganar sus respectivos grupos durante la primera ronda del Mundial 2026. Ambos clasificaron como segundos y por ende es que se encontraron en esta llave de dieciseisavos. Ahora, tampoco perdamos de vista que el duelo de hoy podría ser el último de Cristiano Ronaldo o de Luka Modric, así que el condimento es muy especial en los hinchas.

Si bien para algunos puede existir una selección favorita, la Inteligencia Artificial reveló que el triunfo será de Portugal por 2-1 frente a Croacia y por ello es que clasificará a los octavos de final del Mundial 2026. El poderío ofensivo y las individualidades de los lusos generarán mayor rédito en calidad y jerarquía a diferencia de los balcánicos que no muestran tanta categoría en sus líneas.

Las razones de la Inteligencia Artificial para el triunfo de Portugal ante Croacia

Portugal tiene una deuda pendiente en cuanto a fluidez ofensiva tras su último empate con Colombia , pero su potencial es innegable. Los modelos proyectan que la explosividad por las bandas de jugadores como Joao Félix o Pedro Neto , sumada a la visión creativa de Bruno Fernandes , terminará por desarticular a una defensa croata (liderada por Joško Gvardiol ) que suele sufrir cuando la atacan con cambios de ritmo y velocidad pura.

tiene una deuda pendiente en cuanto a fluidez ofensiva tras su último empate con , pero su potencial es innegable. Los modelos proyectan que la explosividad por las bandas de jugadores como o , sumada a la visión creativa de , terminará por desarticular a una defensa croata (liderada por ) que suele sufrir cuando la atacan con cambios de ritmo y velocidad pura. Fiel a su ADN, el equipo de Zlatko Dalić no se desesperará si Portugal toma la iniciativa. Croacia buscará ‘dormir’ el partido a través de la posesión administrada en el mediocampo por Mateo Kovačić y Luka Modrić . Los balcánicos son especialistas absolutos en saber sufrir en instancias de eliminación directa, lo que garantiza que los lusos tendrán que trabajar cada milímetro de la cancha para generar peligro.

no se desesperará si toma la iniciativa. buscará ‘dormir’ el partido a través de la posesión administrada en el mediocampo por y . Los balcánicos son especialistas absolutos en saber sufrir en instancias de eliminación directa, lo que garantiza que los lusos tendrán que trabajar cada milímetro de la cancha para generar peligro. En resumen. veremos un partido sumamente cerebral. Croacia intentará bajarle las revoluciones al juego y hacerse dueña de los tiempos, mientras que Portugal apostará por ráfagas de agresividad, amplitud y transiciones verticales. La resistencia y el orden táctico croata serán admirables, pero la mayor profundidad de plantilla, la explosividad ofensiva y la necesidad de redención de los portugueses terminarán decantando la balanza para sellar un sufrido, pero a la vez merecido triunfo por 2-1.

¿A qué hora juegan Portugal vs. Croacia por los 16vos de final del Mundial 2026?

16:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

17:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

18:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

19:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

20:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

01:00 | España (03/07)

¿Dónde ver Portugal vs. Croacia por los 16vos de final del Mundial 2026?

México | Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX Premium.

Perú | DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+

Colombia | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+

Ecuador | DSports, Teleamazonas, DGO y Paramount Plus

Bolivia | Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV

Brasil | Disney Plus y CazéTV

Uruguay | DSports, DGO, AUF TV y Paramount Plus

Paraguay | GEN, Trece y Unicanal

Venezuela | DSports, DGO, Televen e Inter

España | DAZN y Movistar Plus

Argentina | Telefe, DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y Mi Telefe

Chile | Chilevisión y Canal 13

Estados Unidos | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One

Publicidad

DATOS CLAVES