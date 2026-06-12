Predicción Mundial 2026: el ganador de Estados Unidos vs. Paraguay, según La Cabra de Bolavip

La Cabra de Bolavip no tuvo dudas en elegir su favorito para el estreno de Estados Unidos y Paraguay por el Grupo D del Mundial 2026.

La Cabra de Bolavip una vez más está haciendo de las suyas en el Mundial 2026. Al más estilo del Pulpo Paul, Bolavip presentó a lo grande a su propia mascota predictiva de resultados en la Copa del Mundo.

Tras dar en el blanco con el ganador del duelo inaugural entre México y Sudáfrica, llegó la hora de jugársela por el duelo más atractivo de la jornada: Estados Unidos vs. Paraguay.

Este viernes, los anfitriones de la Copa Mundial harán su estreno ante el duro conjunto paraguayo en el SoFi Stadium de Inglewood, Los Ángeles, con la misión de arrancar con el pie derecho la búsqueda del boleto a dieciseisavos de final.

La Cabra de Bolavip esta vez no tuvo dudas y eligió la canasta con la bandera de los locales. Así, la cabra lanzó todo su favoritismo hacia Estados Unidos en su debut en la Copa del Mundo.

La elección de La Cabra de la Bolavip