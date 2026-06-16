Predicción Mundial 2026: el ganador de Francia vs. Senegal según La Cabra de Bolavip

La Cabra de Bolavip continúa consolidándose como una de las grandes sensaciones del Mundial 2026. El popular mamífero rumiante mantiene un impresionante porcentaje de aciertos en sus predicciones y ya celebró los triunfos de México y Estados Unidos, además de advininar el empate entre Brasil y Marruecos.
Ahora, la famosa cabra de Bolavip entregó su pronóstico para otro de los encuentros estelares de este martes: el choque entre Francia y Senegal, correspondiente al Grupo I de la Copa del Mundo.
BOSTON, MASSACHUSETTS – JUNE 10: Kylian Mbappé #10 of France arrives at Boston Logan International Airport on June 10, 2026 in Boston, Massachusetts. (Photo by Jaiden Tripi/Getty Images)
A la hora de lanzar su favoritismo, el animal no tuvo dudas al momento de elegir. Tras el tradicional ejercicio realizado por Bolavip, la cabra se decantó por una victoria de Francia, actual subcampeona del mundo y una de las principales candidatas al título.
El esperado compromiso entre franceses y los famosos ‘Leones de la Teranga’ se disputará este martes en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario que albergará el estreno de ambas selecciones en el Mundial 2026.
A qué hora juegan Francia vs. Senegal
- México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaraguay Costa Rica: 13:00 horas.
- Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 14:00 horas.
- Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 15:00 horas.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas.
- España: 19:00 horas.
Dónde ver EN VIVO Francia vs Senegal por el Grupo I del Mundial 2026: canales de TV y streaming online
En síntesis…
- Sorprendente racha de aciertos: La Cabra de Bolavip se consolidó como sensación del Mundial 2026 tras acertar los triunfos de México y Estados Unidos, además del empate entre Brasil y Marruecos.
- Pronóstico para el Grupo I: En su nueva predicción para el debut de este grupo, el popular mamífero no dudó y eligió como ganadora a la selección de Francia por sobre Senegal.
- Escenario del partido: El esperado compromiso que pondrá a prueba la racha del animal se disputará este martes en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.