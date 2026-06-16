Predicción Mundial 2026: el ganador de Francia vs. Senegal según La Cabra de Bolavip

Francia y Senegal debutan este martes en el Mundial 2026 y La Cabra de Bolavip se la jugó con un certero pronóstico.

La Cabra de Bolavip continúa consolidándose como una de las grandes sensaciones del Mundial 2026. El popular mamífero rumiante mantiene un impresionante porcentaje de aciertos en sus predicciones y ya celebró los triunfos de México y Estados Unidos, además de advininar el empate entre Brasil y Marruecos.

Ahora, la famosa cabra de Bolavip entregó su pronóstico para otro de los encuentros estelares de este martes: el choque entre Francia y Senegal, correspondiente al Grupo I de la Copa del Mundo.

BOSTON, MASSACHUSETTS – JUNE 10: Kylian Mbappé #10 of France arrives at Boston Logan International Airport on June 10, 2026 in Boston, Massachusetts. (Photo by Jaiden Tripi/Getty Images)

A la hora de lanzar su favoritismo, el animal no tuvo dudas al momento de elegir. Tras el tradicional ejercicio realizado por Bolavip, la cabra se decantó por una victoria de Francia, actual subcampeona del mundo y una de las principales candidatas al título.

El esperado compromiso entre franceses y los famosos ‘Leones de la Teranga’ se disputará este martes en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario que albergará el estreno de ambas selecciones en el Mundial 2026.

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A qué hora juegan Francia vs. Senegal

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaraguay Costa Rica: 13:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 14:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 15:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas.

España: 19:00 horas.

En síntesis…