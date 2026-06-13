Predicción Mundial 2026: El resultado de Brasil vs. Marruecos, según La Cabra de Bolavip

La Cabra de Bolavip entregó su predicción para uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026.

La Cabra de Bolavip sigue dando que hablar en el Mundial 2026. Luego de acertar los triunfos de México sobre Sudáfrica y de Estados Unidos frente a Paraguay, el popular mamífero volvió a ser protagonista al lanzar su predicción para uno de los encuentros más esperados de la primera fecha: Brasil vs. Marruecos.

El duelo, correspondiente al Grupo C, se disputará este sábado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y marcará el estreno de dos selecciones que llegan con altas expectativas a la Copa del Mundo.

Brasil llega como uno de los candidatos al Mundial 2026 (Getty Images).

Por un lado estará el poderoso Scratch, candidato permanente al título, mientras que enfrente aparecerá Marruecos, una de las selecciones africanas más competitivas de los últimos años.

Sin embargo, a diferencia de sus anteriores pronósticos, esta vez la Cabra de Bolavip no se inclinó por ninguno de los dos equipos. Tras realizar su tradicional elección, el animal sorprendió al apostar por un empate entre brasileños y marroquíes.

Ahora, la incógnita es si la Cabra podrá mantener su racha en el que promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada inaugural del Grupo C, con Brasil y Marruecos buscando comenzar con el pie derecho su camino en el Mundial 2026.

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Horario Brasil vs. Marruecos