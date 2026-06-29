La Inteligencia Artificial evaluó todas las condiciones previas al duelo entre Alemania vs. Paraguay. El ganador ya fue declarado, así que ahora entérate de las razones al respecto.

Alemania y Paraguay se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de la jornada de hoy. En una de las llaves de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el Estadio Boston será testigo de un trámite que en la previa genera distintos análisis de por medio. Dicho esto, gracias a la Inteligencia Artificial es que desde ahora mismo podemos saber quién será el vencedor.

Si tenemos en cuenta cómo llegan los equipos al partido del día de hoy en el Estadio Boston, es importante resaltar que Alemania perdió en su último cotejo de fase de grupos por 2-1 ante Ecuador y Paraguay no pasó del empate 0-0 frente a Australia, resultado que por cierto le sirvió para clasificar como uno de los mejores terceros de la primera ronda del Mundial 2026.

En base a estos antecedentes, la Inteligencia Artificial reveló que Alemania conseguirá un triunfo por 2-0 frente a Paraguay y que a la vez le servirá para clasificar a los octavos de final del Mundial 2026. Entre los argumentos más importantes de este pronóstico se encuentra la diferencia de individualidades entre un equipo y otro, lo cual sin duda alguna generaría mayor ventaja.

Las razones de la Inteligencia Artificial para el triunfo de Alemania ante Paraguay

Alemania cuenta con uno de los frentes de ataque más dinámicos del mundo. Julian Nagelsmann ha logrado que jugadores como Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz y el goleador sorpresa del torneo, Deniz Undav (quien ya suma 3 tantos), intercambien posiciones constantemente. Frente a ellos estará una Selección Paraguaya que se siente cómoda sin el balón, apostando por defender muy cerca de su área (como lo hicieron en el empate ante Australia ). Aunque Paraguay aguantará los primeros compases, el asedio constante de Alemania terminará encontrando los espacios.

cuenta con uno de los frentes de ataque más dinámicos del mundo. ha logrado que jugadores como y el goleador sorpresa del torneo, (quien ya suma 3 tantos), intercambien posiciones constantemente. Frente a ellos estará una que se siente cómoda sin el balón, apostando por defender muy cerca de su área (como lo hicieron en el empate ante ). Aunque Paraguay aguantará los primeros compases, el asedio constante de Alemania terminará encontrando los espacios. El técnico de Alemania lo advirtió en conferencia de prensa: Paraguay es un equipo sumamente incómodo, físico y que va a pelear cada segundo balón. El plan de “supervivencia” del entrenador argentino Gustavo Alfaro será ensuciar el mediocampo, cortar el ritmo con faltas tácticas e intentar buscar a Miguel Almirón y Julio Enciso con juego directo a la espalda de la defensa teutona. Sin embargo, generar peligro sostenido bajo este esquema cuesta muchísimo trabajo y desgaste.

lo advirtió en conferencia de prensa: es un equipo sumamente incómodo, físico y que va a pelear cada segundo balón. El plan de “supervivencia” del entrenador argentino será ensuciar el mediocampo, cortar el ritmo con faltas tácticas e intentar buscar a y con juego directo a la espalda de la defensa teutona. Sin embargo, generar peligro sostenido bajo este esquema cuesta muchísimo trabajo y desgaste. Veremos un clásico partido de asedio. Paraguay será un hueso duro de roer, apelando a la fricción, al orden extremo y al sacrificio físico. No obstante, la abrumadora diferencia de calidad individual, las variantes ofensivas y el control absoluto del mediocampo le permitirán a Alemania imponer sus condiciones, liquidando el encuentro con un lógico y trabajado 2-0.

¿A qué hora juegan Alemania vs. Paraguay por los 16vos de final del Mundial 2026?

13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

17:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

22:30 | España

¿Dónde ver Alemania vs. Paraguay por los 16vos de final del Mundial 2026?

Paraguay | GEN, Trece y POPU TV

Perú | DSports, DGO y Paramount+

Argentina | DSports, DGO, TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y Flow Sports

Colombia | DSports, DGO, Paramount+, Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Ditu y Radio Nacional de Colombia

Ecuador | DSports, DGO y Paramount+

Chile | DSports, DGO, Paramount+ y Chilevisión

Uruguay | DSports, DGO, AUF TV y Paramount+

Bolivia | Tigo Sports y Entel TV

Venezuela | DSports, DGO e Inter

México | Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes y ViX

Estados Unidos | FOX Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol Primera Radio

España | DAZN, DAZN Mundial y Movistar+

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