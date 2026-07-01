Inglaterra y RD Congo se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y el oráculo predictivo de la IA ya lanzó su pronóstico.

Inglaterra y República Democrática del Congo se enfrentarán este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. Los ingleses parten como favoritos tras dominar el Grupo L, mientras que el conjunto africano buscará dar otro golpe luego de avanzar como uno de los mejores terceros del torneo.

El equipo liderado por Harry Kane intentará imponer su jerarquía frente a una selección congoleña que ha sido una de las revelaciones de la Copa del Mundo y que llega con la ilusión de seguir haciendo historia en la fase de eliminación directa.

En la previa del compromiso, en Bolavip le preguntamos a la Inteligencia Artificial cuál sería el marcador exacto del partido. Tras evaluar el rendimiento de ambos equipos, el presente de sus figuras y el desarrollo del torneo, la IA entregó un pronóstico contundente. “Me la juego por completo con este resultado exacto: Inglaterra 2 – 0 RD Congo”.

Inglaterra y RD Congo cara a cara este miércoles por los 16avos de final del Mundial 2026.

Las razones de la IA para el triunfo de Inglaterra sobre RD Congo