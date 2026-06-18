La Inteligencia Artificial tiene a su gran favorito para el partido entre México vs. Corea del Sur a jugarse en el Estadio Guadalajara. Descubre cuál será el marcador exacto.

México y Corea del Sur se enfrentan el día de hoy por la fecha 2 del Grupo A del Mundial 2026. El Estadio Guadalajara será el escenario que albergue uno de los encuentros de la semana, así que desde ahora mismo podemos conocer cómo se dará el trámite y lo más importante es que el resultado exacto ya fue declarado. Gracias a la Inteligencia Artificial es que ahora sabemos cuál será el marcador.

Lo más llamativo en esta situación es que tanto México como Corea del Sur ganaron en sus respectivos estrenos del Mundial 2026. Con la chance de lograr otra victoria para sumar 6 puntos en la tabla de posiciones del Grupo A y ya pensar en lo que será la siguiente ronda del torneo, ahora es que la Inteligencia Artificial tiene a su gran favorito para el encuentro de esta noche.

Resulta que, tras un análisis exhaustivo respecto al nivel de ambas selecciones, la Inteligencia Artificial determinó que México y Corea del Sur empatarán 1-1 en el Estadio Guadalajara. Teniendo en cuenta que en la previa todo parece indicar que será un partido bastante parejo en varias líneas, la tecnología entiende que el resultado va por dicho camino y por ende es que se repartirán los puntos.

Las razones de la Inteligencia Artificial para el empate entre México y Corea del Sur

El nivel de ambas escuadras es tan similar en la actualidad que el 1-1 se siente como la conclusión natural. Como referencia directa, México y Corea del Sur se enfrentaron en un partido amistoso de preparación en septiembre de 2025, el cual terminó en un vibrante empate 2-2 . Aquel duelo evidenció que, si bien ambos tienen el talento ofensivo para lastimarse, las fuerzas están tan equilibradas que a ninguno le alcanza para superar de forma definitiva al otro.

. Aquel duelo evidenció que, si bien ambos tienen el talento ofensivo para lastimarse, las fuerzas están tan equilibradas que a ninguno le alcanza para superar de forma definitiva al otro. Este choque de fuerzas en el medio campo provocará que los dos equipos se neutralicen mutuamente durante largos tramos del partido. México tiene capacidad goleadora (ha marcado en ocho de sus últimos nueve partidos), por lo que es lógico que anoten, pero el dominio del balón estará dividido .

. El 1-1 es el resultado más lógico cuando cruzas a un México impulsado por su afición y su ataque (capaz de anotar a pesar de que el rival se agrupe), contra una Corea del Sur que domina las secuencias de pase y tiene las herramientas exactas para castigar la improvisación defensiva del ‘Tri’. Una vez que ambos se anoten, la conveniencia matemática dictará firmar el empate táctico para no arriesgar la clasificación.

¿A qué hora juegan México vs. Corea del Sur por el Grupo A del Mundial 2026?

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Perú, Colombia y Ecuador

21:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

22:00 | Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

03:00 | España (19/06)

¿Dónde ver México vs. Corea del Sur por el Grupo A del Mundial 2026?

México | Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX Premium.

Perú | DSports, DGO, América TVGO y Paramount+

Colombia | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+

Argentina | Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y Mi Telefe

Chile | Chilevisión y Canal 13

Estados Unidos | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One

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