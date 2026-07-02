De Paul marcó la clave que puede perjudicar a Argentina ante Cabo Verde por los 16avos del Mundial: “Tenemos que respetarlas”

El mediocampista nacido en Sarandí analizó la previa al juego ante Cabo Verde, donde hizo mucho foco en la experiencia que tienen como equipo.

En la previa a lo que será el partido de este viernes 3 de julio, donde Argentina enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en conferencia de prensa, Rodrigo De Paul no solo realizó un análisis del encuentro, sino que también marcó una de las claves a las que tendrán que prestarle muchísima atención.

El elenco comandado por Bubista viene de superar la fase de grupos en una zona muy difícil, donde estuvieron España, Uruguay y Arabia Saudita. Tras lograr la epopeya, los africanos son mirados de reojo y con muchísimo respeto, y así lo hizo saber el mediocampista de Inter Miami.

“Es fútbol y lo de España y Uruguay podía suceder. Nos tocó un rival que hizo una muy buena fase de grupos. Creo que hay que enfrentar con mucha responsabilidad el partido de mañana“, comenzó.

A la hora de ampliar su discurso, destacó que es un partido y un rival “muy importante para nosotros”. A lo que añadió: “Si bien tenemos experiencia en este tipo de partidos, las emociones son muy fuertes y no sabemos cómo repercutirán y también tenemos que respetarlas“. El ex Racing y Atlético de Madrid dejó en claro que tener conocimiento de los partidos mata-mata puede beneficiarlos, pero también tendrán que luchar contra los sentimientos que se cruzan en estas instancias.

“HACER FUTUROLOGÍA ME PARECE QUE NO ES BUENO”



Así respondió De Paul al ser consultado por los próximos partidos de Messi en la selección: “Lo importante es disfrutar de él todos los días”. pic.twitter.com/GBuq7ZQhjR — TyC Sports (@TyCSports) July 2, 2026

El trabajo previo que hizo Rodrigo De Paul para llegar al Mundial

Tras ser criticado por marcharse del fútbol europeo al estadounidense, donde dejó las filas de Atlético de Madrid y pasó a Inter Miami, el Motorcito tuvo una gran actuación en la MLS y reveló que realizó un trabajo especial para llegar con creces a esta competencia, que es la segunda vez en su carrera que la disputa.

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“Me preparé para esta Copa del Mundo. Si bien todo se reduce a lo que uno hace dentro de la cancha, me propuse llegar de la mejor manera posible”, exclamó. A lo que agregó: “Me siento bien, contento. Intento disfrutarlo. Si bien hay momentos en los que estamos nerviosos, ansiosos y con miedo, son sentimientos que tiene el ser humano, intento darle valor al disfrute. Sucede bastante, mucho más que en Qatar, pero es parte de la experiencia y la estoy utilizando bien”, dijo.

El cuadro final del Mundial 2026

DATOS CLAVES

Rodrigo De Paul habló del partido Argentina vs Cabo Verde del 3 de julio .

habló del partido del . 16avos de final es la instancia a disputar en Estados Unidos, México y Canadá .

es la instancia a disputar en . España, Uruguay y Arabia Saudita fueron los rivales superados por Cabo Verde en su grupo.