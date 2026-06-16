Primera ayuda a Argentina en el Mundial: Así fue la patada de Messi que reclamaron como tarjeta roja

¿Exceso de euforia o un error del '10'? Mira la polémica jugada donde Messi casi se gana la roja tras marcarle a Argelia en su debut.

La Selección Argentina debutó en el Mundial 2026 y la historia pudo ser diferente. Messi estuvo cerca, muy cerca de recibir la tarheta roja ante Argelia justo después de que hubiera anotado el primer gol del partido por la primera fecha del Grupo J.

Argentina empezó con un gran susto el luego de que Farès Chaïbi anotara para Argelia. El gol se terminó anulando por fuera de lugar. Llegó la hora de despertarse y quién mejor que Lionel Messi para abrir el marcador.

Messi abrió el pie izquierdo, cruzó el remate y marcó un golazo para e 1-0 parcial. Hasta ahí, todo era color de rosa para la Selección Argentina, pero al minuto 31 del primer tiempo toda Argelia reclamó expulsión por una patada del ’10’ argentino. ¿Qué dijo el árbitro Szymon Marciniak al respecto?

Video: Así fue la patada de Messi que reclamaron como tarjeta roja

La patada de Messi en Argentina vs. Argelia en el Mundial. (Foto: X)

En una muestra de lo entero que está físicamente, Lionel Messi persiguió un defensor de Argelia, pero al intentar recuperar el balón, le dio una patada tan dura a Aïssa Mand que terminó pisándolo con los taches. Sin embarfo, el árbitro Marciniak le dio la primera ayuda a Argentina en el Mundial 2026, y no le sacó a Leo ni tarjeta amarilla. ¡Video!

https://twitter.com/the_marcoliboy/status/2067060269692416432

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El récord que logró Messi en el primer partido del Mundial 2026

No podía tener un mejor estreno. Messi anotó tres goles en la victoria ante Argelia por la primera fecha del Grupo J, llegó a un total de 16 anotaciones en Copas del Mundo de la FIFA e igualó Miroslav Klose como el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

En resumen