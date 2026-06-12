¿Cuántos goles por partido tendrían que marcar Messi o Cristiano Ronaldo para superar el récord de Just Fontaine en el Mundial?

Es el máximo anotador en la historia de un solo Mundial. Messi y Cristiano Ronaldo, ante la última chance de superar a Fontaine.

Just Fontaine siempre es recordado por estas fechas. El mítico delantero franco-marroquí sigue siendo hasta la fecha el máximo anotador en una sola edición de la Copa del Mundo. Estos son los goles que tendrían que marcar Lionel Messi o Cristiano Ronaldo durante la edición de este verano para igualar su récord. Este se encuentra vigente desde el año 1958.

Fontaine anotó durante los seis partidos de Suecia 1958 un total de 13 goles. Una marca sin precedentes hasta la fecha en el Mundial de selecciones masculino, y a la cual ni siquiera auténticos mitos de la historia como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi han podido siquiera acercársele. En esta ocasión, contarán con un choque extra para intentar conseguirlo.

El presente Mundial contará con un máximo de 8 partidos para el vencedor. Hablamos de un contexto que nos deja 13 goles a repartir en un total de 720 minutos como mínimo. Para igualar lo hecho por Just Fontaine, tanto Messi como Cristiano Ronaldo necesitarían un promedio de 1.6 goles por cada 90 minutos disputados. El reto y la recompensa son igual de grandes.

Mucho más viendo cómo le ha ido a ambos delanteros en su paso por la Copa del Mundo. La mejor actuación de Cristiano Ronaldo nos dejó un máximo de cinco goles durante la edición de Rusia 2018. Lionel Messi llegaría a los siete durante Qatar 2022. Como puede verse, las dificultades para mantener el ritmo goleador tras una temporada de desgaste en sus clubes son solo un obstáculo más en un riesgo que para muchos sigue siendo imposible debatir.

Just Fontaine sigue siendo el máximo goleador de un solo Mundial: GETTY

La historia dice que solo otros dos jugadores marcaron más de dos dígitos de tantos en una sola edición de la Copa del Mundo. El delantero húngaro Sándor Kocsis lo haría de la mano de una generación dorada en Suiza 1954. Dieciséis años más tarde, el mítico Gerd Müller llegaría a los 10 con Alemania durante la edición de México 1970. Ni siquiera delanteros como Ronaldo Nazário han llegado a dichos registros. Detrás de los apellidos expuestos aparece Eusébio con nueve goles a nivel general en una sola edición del certamen.

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Messi y CR7, también detrás de Klose

El delantero alemán continúa siendo hasta la fecha el máximo anotador en la historia de los Mundiales. Tras la edición de Brasil 2014, llegaría a un total de 16 gritos sagrados, superando incluso los 15 de Ronaldo Nazário. Lionel Messi, hasta la fecha con 13, es quien más cerca se encuentra de Miroslav Klose cuando hablamos de la pareja de genios que ha marcado la última década de este juego.

Cristiano Ronaldo llega al Mundial del año 2026 con ocho goles e incluso todavía tiene la figura de Eusébio por encima. Necesita prácticamente un tanto por cada 90 minutos disputados de cara a igualar lo hecho por el ex ariete de clubes como Lazio, Werder Bremen o Bayern Múnich. CR7 y Messi, ante su última bala en este sentido.

Datos claves

El récord de Just Fontaine sigue vigente desde 1958 con 13 goles en un Mundial.

sigue vigente desde 1958 con 13 goles en un Mundial. El argentino Lionel Messi acumula 13 goles oficiales en la historia de los Mundiales.

acumula 13 goles oficiales en la historia de los Mundiales. El delantero Cristiano Ronaldo llega a la edición del año 2026 con 8 anotaciones.