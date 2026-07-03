Qué pasa si Colombia gana, empata o pierde ante Ghana hoy en 16avos del Mundial 2026

Conoce exactamente qué pasa si la Selección Colombia gana, empata o pierde ante Ghana hoy por los 16avos de final del Mundial 2026.

La hora cero llegó y la Selección Colombia enfrenta a Ghana en la última llave de los 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, así que no hubo un mejor momento para que BOLAVIP cuente que pasa si la ‘Tricolor’ gana, empata o pierde ante el seleccionado africano.

¡A los antecedentes! Colombia llega al partido del 3 de junio en el estadio Arrowhead, de Kansas City, tras clasificar con siete puntos en la primera posición del Grupo K por encima de Portugal. Es favorita ante Ghana en el duelo de 16avos del Mundial 2026.

Por su parte, Ghana clásificó a los 16avos de final como uno de los ocho mejores terceros del Mundial debido al nuevo formato de la Copa del Mundo de la FIFA. Viene de ganarle a Panamá, empatar con Inglaterra y perder con Croacia en el Grupo J.

Qué pasa si Colombia pierde ante Ghana en 16avos del Mundial 2026

Jordan Ayew y James Rodríguez en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

En el caso de que la Selección Colombia pierda ante Ghana, tocamos madera para que no sea así, quedará eliminada del Mundial 2026, ya que se juega en formato de partido único (eliminación directa) desde los 16avos de final.

Qué pasa si Colombia empata ante Ghana en 16avos del Mundial 2026

¿Directo a penales o prórroga? Si Colombia y Ghana terminan empatados tras los más de 90 minutos del tiempo reglamentario, se jugará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos. Si el empate persiste, el clasificado a octavos de final se definirá desde una tanda de penaltis.

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Qué pasa si Colombia gana ante Ghana en 16avos del Mundial 2026

Si la Selección Colombia le gana a Ghana clasificará a los octavos de final del Mundial 2026 y enfrentará a Suiza el martes 7 de julio a las 3:00 P.M. (hora colombiana) en el estadio Estadio BC Place, de Vancouver Canadá.

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