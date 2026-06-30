¿Qué pasa si Ecuador empata, pierde o gana contra México en los 16avos del Mundial 2026?

Esto pasa con la Selección de Ecuador si gana, pierde o empata en el Mundial 2026.

Se define un nuevo clasificado a los 16avos del Mundial 2026 con la llave entre Ecuador y México. Ambas selecciones llegan con grandes chances a jugar los 8vos de final. No obstante, se presume un partido largo que puede resolverse en los 120 minutos o penales.

¿Qué pasa si Ecuador empata contra México en los 16avos del Mundial 2026?

En caso de que los equipos no puedan hacerse daño y el partido termine igualado en los 90 minutos, el encuentro se irá al alargue y se jugará hasta los 120 minutos. Si aún persiste el empate, el siguiente clasificado a los 8vos de final se tiene que definir por penales.

¿Qué pasa si Ecuador gana a México en los 16avos del Mundial 2026?

Si la Selección de Ecuador gana este partido en el Mundial 2026 logrará avanzar a octavos de final y se apuntaría una de las victorias más importantes de su historia. Además, con esto esperaría rival en los 8vos de final del ganador de la llave entre Inglaterra y RD. Congo

Ecuador viene de vencer a Alemania en los grupos del Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

¿Qué pasa si Ecuador pierde contra México en los 16avos del Mundial 2026?

Si la Selección de Ecuador pierde contra México termina también con uno de los grandes fracasos del Mundial 2026, puesto que, se esperaba que el equipo pueda avanzar más allá en el torneo. Para México sería alcanzar el quinto partido, que vienen buscando desde hace años, pero no la instancia que quieren, porque igual sería octavos de final.