¿Quién es el árbitro del partido de Paraguay vs Francia por el Mundial 2026?

El árbitro que pitará el partido de Francia contra Paraguay en el Mundial 2026.

Este sábado 4 de julio de 2026 se enfrentan por los 8vos del Mundial 2026 la Selección de Paraguay contra la Selección de Francia. Ambos equipos llegan a este encuentro sabiendo quién es el árbitro después de que la FIFA confirmara la terna para este partido.

¿Quién es el árbitro de Paraguay vs Francia?

La FIFA confirmó que el árbitro para el partido de Paraguay contra Francia en los 8vos del Mundial 2026 es el uzbeko, Ilgiz Tantashev. El central recibió su escarapela FIFA en el 2013 y desde entonces es de los centrales internacionales de la FIFA.

Tantashev viene creciendo a lo largo de los últimos años a nivel internacional como árbitro y es que ha pitado también la Copa de Asia hace poco y en este Mundial 2026 será el tercer encuentro que pite y el primero de llaves de eliminación directa.

Ilgiz Tantashev pita el partido de Paraguay contra Francia. (Foto: GettyImages)

El central uzbeko también estuvo hace poco pitando en el Mundial de Clubes de 2025 donde protagonizó un encuentro muy polémico entre el Inter y River Plate. El juez se caracteriza por un reglamento muy estricto y por ser “corto” para esperar y sacar una tarjeta.

¿A qué hora juegan Paraguay y Francia en el Mundial 2026?

14:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

16:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

17:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

18:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

23:00 | España

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