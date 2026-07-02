La Selección de Ecuador cayó eliminado del Mundial 2026 y ahora cada jugador se enfocará en regresar a sus clubes. Luego de eso ya empiezan a dar detalles de cuándo volvería a jugar la ‘Tri’ y su posible rival.
Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia.
Para ese entonces, seguramente Ecuador tendrá nuevo entrenador ya en el cargo quién también verá el rival más acorde al inicio del nuevo proceso. La ‘Tri’ enfrentó a dos potencias este año.
Salvo sus partidos contra Países Bajos y Marruecos, la ‘Tri’ ha tenido amistosos contra rivales CONMEBOL y CONCACAF. Los hinchas han pedido rivales de peso para la ‘Tri’.
Ecuador viene de dos derrotas, un empate y una victoria en el Mundial 2026 en lo que terminó siendo un Mundial algo decepcionante por las expectativas que había.
El último rival UEFA de Ecuador fue Países Bajos. Foto: Getty.
Los cruces de 8vos de final del Mundial 2026 ya confirmados
Aseguran que los jugadores de Ecuador fueron amenazados antes de jugar con México ¿qué hay de cierto?
Por ahora, estos son los cruces confirmados del Mundial para los 8vos de final.
- Paraguay vs. Francia
- Canadá vs. Marruecos
- Brasil vs. Noruega
- México vs. Inglaterra