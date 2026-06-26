Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial

Revelan que seleccionado ecuatoriano estaría saliendo con Sabrina Carpenter ¿qué hay de cierto?

Sabrina Carpenter estuvo en el partido entre Ecuador y Alemania y hay rumores de un supuesto romance de la artista con un jugador.

Revelan que seleccionado ecuatoriano estaría saliendo con Sabrina Carpenter ¿qué hay de cierto?
Revelan que seleccionado ecuatoriano estaría saliendo con Sabrina Carpenter ¿qué hay de cierto?

En más de una ocasión se ha visto a estrellas de la música y el cine en partidos del Mundial 2026, especialmente en Estados Unidos, una de ellas fue Sabrina Carpenter. La artista y actriz internacional vio el partido de Ecuador vs. Alemania y ya hay rumores de un supuesto romance con un jugador de la ‘Tri’.

Este viernes se viralizó el rumor de que Sabrina Carpenter estaría saliendo con Piero Hincapié, este rumor se lo acreditan a una supuesta información del medio norteamericano TMZ.

La noticia se hizo eco no solo en medios de Ecuador si no también de Sudamérica, sin embargo no existe confirmación oficial del tema así como no hay nada publicado en las redes o webs de TMZ.

Piero Hincapié terminó su relación sentimental en las vísperas del partido contra Costa de Marfil y ya lo tendrían en un supuesto noviazgo con la cantante de 27 años de edad.

Sabrina Carpenter en el Ecuador vs. Alemania.

Sabrina Carpenter en el Ecuador vs. Alemania.

Los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 hasta el momento:

Ver también

Jugador de Ecuador la rompió contra Alemania y ahora lo quiere el Manchester United

Ocupando cada casillero tal como indica el reglamento de la Copa Mundial de la FIFA para esta edición 2026, así están hoy los enfrentamientos restando una fecha:

  1. Sudáfrica vs. Canadá (programado)
  2. Alemania vs. Paraguay
  3. Brasil vs. Japón
  4. Países Bajos vs. Marruecos
  5. Francia vs. Suecia
  6. Costa de Marfil vs. Noruega
  7. México vs. Escocia
  8. Inglaterra vs. Ecuador
  9. Egipto vs. Corea del Sur
  10. Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
  11. España vs. Austria
  12. Suiza vs. Argelia
  13. Australia vs. Irán
  14. Argentina vs. Uruguay
  15. Portugal vs. Ghana
  16. Colombia vs. Croacia

En resumen

  • Un inesperado y masivo rumor ha sacudido las redes sociales en pleno Mundial 2026, vinculando sentimentalmente a un futbolista de la Selección de Ecuador con la famosa estrella internacional del pop, Sabrina Carpenter.
  • Las especulaciones cobraron fuerza debido a supuestas interacciones en plataformas digitales y la enorme atención mediática que rodea a los jugadores de la ‘Tri’ durante su estancia en territorio norteamericano para disputar el torneo ecuménico.
  • El informe aclara qué hay de cierto detrás de esta aparente relación, desvelando si se trata de un romance real o simplemente de una tendencia viral alimentada por teorías de los internautas y fanáticos de la música.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones