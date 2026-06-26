Sabrina Carpenter estuvo en el partido entre Ecuador y Alemania y hay rumores de un supuesto romance de la artista con un jugador.

En más de una ocasión se ha visto a estrellas de la música y el cine en partidos del Mundial 2026, especialmente en Estados Unidos, una de ellas fue Sabrina Carpenter. La artista y actriz internacional vio el partido de Ecuador vs. Alemania y ya hay rumores de un supuesto romance con un jugador de la ‘Tri’.

Este viernes se viralizó el rumor de que Sabrina Carpenter estaría saliendo con Piero Hincapié, este rumor se lo acreditan a una supuesta información del medio norteamericano TMZ.

La noticia se hizo eco no solo en medios de Ecuador si no también de Sudamérica, sin embargo no existe confirmación oficial del tema así como no hay nada publicado en las redes o webs de TMZ.

Piero Hincapié terminó su relación sentimental en las vísperas del partido contra Costa de Marfil y ya lo tendrían en un supuesto noviazgo con la cantante de 27 años de edad.

Sabrina Carpenter en el Ecuador vs. Alemania.

¿EL ROMANCE DEL MUNDIAL? 😱



Aseguran que Sabrina Carpenter y un reconocido futbolista de la Selección de Ecuador están saliendo. La cantante estuvo en el estadio alentando a la Tri en su histórica victoria ante Alemania y ya la consideran la cábala definitiva. pic.twitter.com/aLU5OlCV2E — Vía País | Vía Buenos Aires (@ViaBsAscomar) June 26, 2026

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Los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 hasta el momento:

Ocupando cada casillero tal como indica el reglamento de la Copa Mundial de la FIFA para esta edición 2026, así están hoy los enfrentamientos restando una fecha:

Sudáfrica vs. Canadá (programado) Alemania vs. Paraguay Brasil vs. Japón Países Bajos vs. Marruecos Francia vs. Suecia Costa de Marfil vs. Noruega México vs. Escocia Inglaterra vs. Ecuador Egipto vs. Corea del Sur Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina España vs. Austria Suiza vs. Argelia Australia vs. Irán Argentina vs. Uruguay Portugal vs. Ghana Colombia vs. Croacia

En resumen

Un inesperado y masivo rumor ha sacudido las redes sociales en pleno Mundial 2026 , vinculando sentimentalmente a un futbolista de la Selección de Ecuador con la famosa estrella internacional del pop, Sabrina Carpenter .

, vinculando sentimentalmente a un futbolista de la con la famosa estrella internacional del pop, . Las especulaciones cobraron fuerza debido a supuestas interacciones en plataformas digitales y la enorme atención mediática que rodea a los jugadores de la ‘Tri’ durante su estancia en territorio norteamericano para disputar el torneo ecuménico.

El informe aclara qué hay de cierto detrás de esta aparente relación, desvelando si se trata de un romance real o simplemente de una tendencia viral alimentada por teorías de los internautas y fanáticos de la música.