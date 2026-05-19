Carlo Ancelotti descartó a dos campeones del mundo como candidatos para el Mundial 2026

El entrenador de Brasil dio sus favoritos para ganar la Copa del Mundo en la conferencia de prensa en la que anunció a sus convocados.

Carlo Ancelotti ya confirmó los 26 futbolistas con los que contará la Selección de Brasil para su participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Lo hizo en una conferencia de prensa en Río de Janeiro en la que la principal novedad fue la inclusión de Neymar Junior, a quien, curiosamente, convocó por primera vez desde que asumió como estratega de la Verdeamarela.

Pero además, en la charla que mantuvo con los periodistas trató otros temas relacionados a la competencia en la que el Scratch intentará consagrarse a nivel global por sexta vez. Entre ellos, los seleccionados a los que el italiano considera como favoritos para alzar el trofeo el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

“Francia, Brasil, obviamente, Argentina, España, Portugal e Inglaterra…”, respondió el exentrenador del AC Milan, Real Madrid y Bayern Munich, entre otros, descartando, de esta manera, a dos campeones del mundo como lo son Uruguay y Alemania (el restante es Italia que no clasificó), y a otra apuntada como aspirante al título, Países Bajos.

No obstante, Carlo Ancelotti se encargó de aclarar que no habrá competidores imbatibles y resaltó las probabilidades de Brasil de volver a ser el ganador de la Copa del Mundo después de 24 años (la última vez fue en Corea del Sur y Japón 2002): “Son muchos equipos, pero ninguno es perfecto. Vamos a competir, sin duda”.

Carlo Ancelotti, en la conferencia de prensa que brindó este lunes 18 de mayo. Getty Images.

Carlo Ancelotti explicó por qué citó a Neymar

Carlo Ancelotti respondió al clamor popular que le imploraba por la presencia de Neymar en la lista de la Selección de Brasil. Sin embargo, comentó que no fue la presión social lo que lo llevó a tomar tal decisión: “Estamos convencidos de lo que hemos hecho. Elegimos a Neymar no porque pensemos que vaya a ser un buen suplente, sino porque puede aportar calidad jugando un minuto, cinco, noventa, sin jugar o incluso lanzando un penalti”.

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El grupo de Brasil en la Copa del Mundo 2026

La selección de Brasil disputará todos sus partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 en territorio estadounidense, quedando ubicada en el Grupo C. La Canarinha debutará el sábado 13 de junio enfrentando a Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Posteriormente, se medirá ante Haití el viernes 19 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, y cerrará esta primera etapa el miércoles 24 de junio contra Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami.

En síntesis