La respuesta de Lautaro Martínez a José Mourinho tras decir que prefiere a Diego Milito

The Special One no solo eligió entre Milito y Lautaro, sino que dijo que ninguno de los jugadores del Inter actual hubieran tenido lugar cuando él era el entrenador.

José Mourinho, fiel a su estilo, fue sincero al comparar el Inter de Milán con el que fue campeón de la Serie A, Copa Italia y Champions League en la temporada 2009/2010, con el actual de Cristian Chivu, de gran déficit a nivel internacional, porque se despidió de la Liga de Campeones de Europa en los playoffs a manos del Bodo/Glimt, pero que en el plano local logró el scudetto y la copa federal.

“Este año, el entrenador tuvo una pequeña ‘estrella’ en favor, porque ninguno de los otros equipos fue un verdadero aspirante al Scudetto. El Nápoles no lo consiguió, el Milan está en transición, al igual que la Juve, pero ganar te da prestigio. Sin embargo, me gustan muchos de los jugadores de este Inter, pero ninguno de ellos habría jugado en el equipo que ganó el triplete”, comentó el posible próximo estratega del Real Madrid la semana pasada en una conversación con Sportweek.

Pero esa no fue la única declaración polémica de Special One. Al momento de tener que elegir entre el futbolista que anotó los dos goles en aquella final en el Santiago Bernabéu con el Bayern Munich y el vigente Capocannoniere de la liga italiana, José Mourinho, en la misma entrevista, no anduvo con vueltas para dar su respuesta.

“Prefiero a Diego Milito. Adoro a Lautaro Martínez, pero adoro a Milito con creces porque estoy hablando de uno de los hombres que ganaron el triplete. Milito fue uno de los que más me aportó”, expresó el técnico que además ganó la Supercopa de Italia 2008 y la Serie A 2008/2009.

El abrazo de Diego Milito y José Mourinho en la final de la Champions League 2009/2010. Getty Images.

A propósito, el que opinó fue el propio Lautaro Martínez en una charla que mantuvo con La Gazzetta dello Sport: ”Cada uno tiene sus propias ideas. Para mí, no tiene mucho sentido comparar jugadores de distintas épocas. Lo importante es pensar en el bien del Inter sin prestar demasiada atención a los comentarios. Hay que vivir el presente. Eso es fundamental. Muchísimo”.

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El paso de Diego Milito por el Inter de Milán

La estadía de Diego Milito en el Inter de Milán duró 5 temporadas entre 2009/2010 y 2013/2014. En total anotó 80 goles y registró 28 asistencias en 170 partidos. En ese periodo cosechó 6 títulos: dos Copas de Italia, una Serie A, una Supercopa de Italia, una UEFA Champions League y un Mundial de Clubes.

Asimismo, Lautaro acumula 175 tantos, 56 pases gol, 375 presencias y 9 títulos: tres Serie A, 3 Supercopas de Italia y Copas de Italia.

En síntesis

El delantero Lautaro Martínez anotó 22 goles y aportó 6 asistencias en 40 partidos con el Inter.

anotó y aportó en 40 partidos con el Inter. La Selección Argentina debutará contra Argelia en Kansas City por el Mundial de fútbol 2026.

debutará contra Argelia en Kansas City por el Mundial de fútbol 2026. El futbolista desestimó rumores de traspaso al FC Barcelona y al Atlético de Madrid.