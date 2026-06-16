¿Cuántas selecciones levantaron el Mundial tras no ganar su primer partido?

España tuvo un debut más que amargo en la Copa del Mundo. El 0-0 ante Cabo Verde mostró todos los males de un equipo sin pegada y que no está en mayores problemas gracias a la igualdad de Arabia Saudita con Uruguay. Los datos no mienten y hablan de una carrera difícil para los aspirantes al título cuando estos no triunfan en su partido inicial. Solo hubo seis casos.

Estamos en el Mundial número 23. Solo 6 de los 23 campeones del torneo lograron el título tras no ganar el primer partido. A lo largo de los últimos 40 años, solo España en 2010 y Argentina en Qatar 2022 lo han conseguido. Ambos iniciaron su camino a la gloria tras duras derrotas tanto ante Suiza como ante Arabia Saudita. No es imposible, pero sí un obstáculo enorme en el camino.

Los otros casos ocurrieron entre 1962 y 1982. Brasil sería campeón en Chile, pero iniciaría su camino con una igualdad ante Checoslovaquia por 0-0 en el debut. Mismo escenario para Inglaterra cuatro años más tarde con el empate ante Uruguay. Alemania en 1974 y finalmente Italia en 1982, tras otra igualdad contra Polonia, son los otros casos de un ranking que muestra la dificultad que implica luchar por el título sin los tres primeros puntos en el bolsillo.

No ha sido un buen inicio de las potencias del torneo. Brasil igualó con Marruecos, España decepcionó ante Cabo Verde y apenas Alemania dio muestras concretas de poderío en este comienzo de la fase de grupos. Hoy le toca a una Argentina que defiende la corona y que llega como otro de los grandes candidatos a suelo norteamericano.

Argentina y España, únicas que ganaron el Mundial tras perder su primer partido: GETTY

17 de los 23 campeones del Mundo lo fueron ganando su primer partido. España y Brasil se quedan fuera de dicho grupo en caso de concretar la victoria en Nueva Jersey el próximo 19 de julio. A la espera de lo que ocurra con el resto de los candidatos, La Roja y la Verdeamarela se tiran la estadística en contra tras un primer paso donde ambos quedaron en deuda.

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España baja el pesimismo tras el debut

“En un Mundial hay igualdad y una dificultad extrema. Los equipos, con características diferentes y sus limitaciones, hacen lo que hacen bien. En cada partido hay que aplicarse con un nivel de acierto muy alto para poder superar a los rivales”, empezaba Luis De La Fuente tras un debut que ni mucho menos tuvo el resultado esperado durante la rueda de prensa oficial de la FIFA.

Para el DT de España, queda tiempo para corregir y buscar la regularidad que dio la Eurocopa a esta generación: “Hay que seguir creciendo, mejorando, haciendo las cosas poniendo el corazón, el alma y el talento que tienen estos futbolistas. Ese es el camino. Estamos supertranquilos, convencidos de que esto es muy largo. En nuestro planteamiento todavía nos quedan siete partidos”.

Datos claves

España empató 0-0 ante Cabo Verde en su debut de la Copa del Mundo.

empató 0-0 ante Cabo Verde en su debut de la Copa del Mundo. El seleccionador Luis De La Fuente afirmó que todavía quedan siete partidos por delante.

afirmó que todavía quedan siete partidos por delante. Solo seis selecciones en la historia ganaron el Mundial sin triunfar en el primer partido.