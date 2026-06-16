El verdugo de Argentina en Qatar 2022 vuelve al Mundial: es el nuevo entrenador de Túnez

La salida de Sabri Lamouchi del banquillo de Túnez era un secreto a voces. La derrota ante Suecia por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo terminó con el despido del seleccionador del equipo africano. Minutos atrás se anunció oficialmente que Hervé Renard, verdugo de Argentina en Qatar 2022, tomará las riendas del equipo desde este momento.

El 5-1 ante Suecia devuelve a Renard a la Copa del Mundo. Un lugar donde se hizo un nombre tras derrotar a la Selección de Argentina en el primer partido de la Albiceleste en la pasada Copa del Mundo. Por entonces Hervé dirigía a Arabia Saudita y dio un batacazo que todavía retumba en la historia de los Mundiales. Ahora le llega un reto, incluso, más difícil por la situación de los africanos.

Y es que Túnez está contra las cuerdas. No solo por tener que ganar en los choques que vienen por delante, sino por encima de todo por una diferencia de gol de -4 que será clave a la hora de buscar ser, como mínimo, uno de los mejores terceros de la fase de grupos. Países Bajos y Japón son los duelos que le vienen por delante.

Renard tendrá revancha tras unos últimos meses de locos. Recordemos que justamente fue el DT de Arabia Saudita en todo el proceso de clasificación del combinado asiático para llegar a la Copa del Mundo. A solo dos meses del inicio del certamen, la federación del país decidió despedirlo de manera inesperada y para comenzar un nuevo ciclo. Túnez le da una nueva chance.

Lamouchi, primer entrenador despedido del Mundial: GETTY

Todo en un contexto donde no hay tiempo que perder. Los africanos se miden primero ante Japón el día 20 de junio en la ciudad de Monterrey. Culminan su participación en la fase de grupos el día 26 de junio ante Países Bajos en Kansas. Renard, verdugo de Argentina en Qatar 2022 y único equipo que ha derrotado a Lionel Scaloni en torneos FIFA desde el 2021, se incorpora a la Copa del Mundo de manera inmediata.

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