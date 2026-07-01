Seleccionado de Ecuador jugó con problemas físicos contra México en el Mundial ¿no había nadie más?

Horas después de la eliminación de Ecuador en el Mundial siguen apareciendo detalles de la ‘Tri’ previo al partido contra México, ahora revelan que uno de los jugadores fue titular pese a que tenía molestias físicas.
Pedro Vite venía de molestias físicas desde antes del partido, sin embargo Sebastián Beccacece lo alineó como titular. El volante de Pumas de la UNAM fue uno de los puntos altos contra Alemania.
La insistencia de la titularidad de Pedro Vite pese a sus molestias físicas podría pasar por la falta de alternativas en esa posición. El otro enganche creativo que llevó la Tri era Kendry Páez.
Pedro Vite fue uno de los jugadores que de igual forma tuvo un rendimiento por debajo de lo esperado, junto a otros nombres destacados como William Pacho, Piero Hincapié entre otros.
Los cruces de 8vos de final del Mundial 2026 ya confirmados
Por ahora, estos son los cruces confirmados del Mundial para los 8vos de final.
- Paraguay vs. Francia
- Canadá vs. Marruecos
- Brasil vs. Noruega
El viral gesto de Piero Hincapié a Sebastián Beccacece en la eliminación de Ecuador del Mundial ¿relación rota?
Pedro Vite – Selección de Ecuador.
En resumen
- Un futbolista de la Selección de Ecuador disputó el decisivo encuentro de dieciseisavos de final ante México acarreando serios problemas físicos que limitaron notablemente su rendimiento sobre el césped.
- La alarmante revelación expone que el cuerpo técnico se vio forzado a alinearlo debido a la falta de variantes de garantías en el banco de suplentes para esa posición en específico, bajo la preocupante premisa de que “no había nadie más” disponible.
- Esta situación ha avivado con fuerza las críticas de la prensa y la afición hacia la conformación de la lista de convocados para el Mundial 2026, cuestionando el escaso fondo de armario con el que la ‘Tri’ encaró la fase de eliminación directa.