Seleccionado de Ecuador jugó con problemas físicos contra México en el Mundial ¿no había nadie más?

Horas después de la eliminación de Ecuador en el Mundial contra México, revelan que uno de los seleccionados arrastraba moelstias.

Horas después de la eliminación de Ecuador en el Mundial siguen apareciendo detalles de la ‘Tri’ previo al partido contra México, ahora revelan que uno de los jugadores fue titular pese a que tenía molestias físicas.

Pedro Vite venía de molestias físicas desde antes del partido, sin embargo Sebastián Beccacece lo alineó como titular. El volante de Pumas de la UNAM fue uno de los puntos altos contra Alemania.

La insistencia de la titularidad de Pedro Vite pese a sus molestias físicas podría pasar por la falta de alternativas en esa posición. El otro enganche creativo que llevó la Tri era Kendry Páez.

Pedro Vite fue uno de los jugadores que de igual forma tuvo un rendimiento por debajo de lo esperado, junto a otros nombres destacados como William Pacho, Piero Hincapié entre otros.

Los cruces de 8vos de final del Mundial 2026 ya confirmados

Por ahora, estos son los cruces confirmados del Mundial para los 8vos de final.

Paraguay vs. Francia

Canadá vs. Marruecos

Brasil vs. Noruega

Pedro Vite – Selección de Ecuador.

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En resumen