Si Noruega clasifica vs. Inglaterra, dónde y contra quién juega en semifinales del Mundial 2026

Noruega se medirá ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026, y en caso de avanzar enfrentaría un durísimo escollo en semifinales.

Un desafío de máxima exigencia afrontarán la Selección de Noruega y la Selección de Inglaterra este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026. En el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, ambas selecciones buscarán dar un paso más hacia el sueño de conquistar la Copa del Mundo y asegurar un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

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Los ‘Vikingos’ llegan en un momento extraordinario tras eliminar a Costa de Marfil y sorprender al mundo dejando en el camino a Brasil. Liderados por Erling Haaland, máximo referente ofensivo del equipo, los noruegos intentarán seguir haciendo historia y alcanzar por primera vez las semifinales de un Mundial.

Enfrente estará una Inglaterra repleta de figuras que ha ratificado su candidatura al título luego de superar a RD Congo y México en las rondas anteriores. Con Harry Kane como líder del ataque, los dirigidos por Thomas Tuchel buscarán frenar el sorpresivo poderío del elenco nórdico.

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Noruega va en busca de la primera semifinal de su historia en un Mundial.

Contra quién jugará Noruega en semifinales del Mundial 2026 si vence a Inglaterra

En caso de eliminar a ‘The Three Lions’, la selección de Noruega chocará frente al vencedor de la llave entre Argentina y Suiza que también se disputará este sábado. En caso de avanzar a la ronda de los cuatro mejores, el compromiso entre Noruega y Argentina o Suiza se jugará el próximo miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.