Sin Palmer ni Foden, Inglaterra confirmó su lista de 26 convocados para el Mundial

Es oficial la lista de 26 convocados de Inglaterra para la Copa del Mundo. Thomas Tuchel anunció en conferencia de prensa todos los nombres elegidos para intentar buscar la segunda estrella en el máximo torneo de la FIFA. Muchos grandes nombres del panorama internacional se quedan fuera de una cita histórica para los Tres Leones. Cole Palmer, Trent Alexander Arnolrd o Phil Foden, fuera del certamen.

Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) y James Trafford (Manchester City) serán los arqueros de Tuchel. En defensa aparecen: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), John Stones (Manchester City), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City) y Djed Spence, (Tottenham). Para la medular surgen Jordan Henderson (Brentford), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Eberechi Eze (Arsenal), Jude Bellingham (Real Madrid) y Morgan Rogers (Aston Villa).

Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Múnich), Ollie Watkins (Aston Villa) e Ivan Toney (Al-Ahli) terminan la lista. No fueron ni mucho menos horas tranquilas en Reino Unido. Las filtraciones de las últimas horas apuntaban a que nombres de peso como Harry Maguire, Trent Alexander Arnold, Phil Foden o Cole Palmer se quedarían por fuera. Incluso se hablaba de otros que como Jude Bellingham podían también ausentarse de una edición donde Inglaterra estrenará entrenador. Todo ya es oficial.

Recordemos que la selección europea se encuentra ubicada en la última zona de grupos. Inglaterra se medirá ante selecciones como Croacia, Ghana o Panamá durante la primera fase del certamen. Todo tendrá lugar entre los días 17 y 27 del mes de junio antes de empezar las bases de eliminación directa dentro del torneo. Colombia podría ser 1 de sus primeros rivales en este escenario.

Tuchel confirmó los convocados para una edición donde el equipo británico intentará cortar su sequía de títulos. No nos olvidemos que Inglaterra apenas cuenta con una estrella en el panorama de selecciones gracias a la consagración del título de campeón del mundo del año 1966. Fueron semifinalistas en la edición de Rusia 2018 y llegaron hasta cuartos de final durante Qatar 2022. Se esperan contundente reacciones de la prensa tras una convocatoria con grandes ausencias.

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