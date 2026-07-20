Tras la Final, la FIFA dio a conocer la tabla general de los 48 seleccionados que participaron del Mundial 2026.

Tras 38 días frenéticos, la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 llegó a su cierre con la Final que disputaron este domingo 19 de julio España y Argentina en el Estadio MetLife de la ciudad de Nueva Jersey. Con un tanto de Ferran Torres en el segundo tiempo del alargue, la Roja ganó el encuentro 1 a 0 y se hizo con su segunda estrella.

Minutos después de concretarse la consagración del combinado de Luis de la Fuente, la FIFA lanzó en su sitio web oficial la tabla general de la competencia, con la que detalló la ubicación definitiva de cada una de las 48 selecciones participantes en el certamen.

Como ya se sabe, España, Argentina, Inglaterra y Francia, en ese orden, ocuparon los primeros cuatro lugares de la Copa Mundial 2026. Y entre los primeros 10, en base a, principalmente, cada instancia disputada y cantidad de goles anotados, los que aparecen del quinto al décimo puesto son: Noruega, Bélgica, Marruecos, Suiza, México y Colombia.

Más atrás, entre el decimoprimero y el vigésimo asoman cuatro potencias: Brasil, que terminó en el escalón número 11; Portugal que quedó decimotercero; Países Bajos, que culminó su participación en el decimséptimo escalón, y Alemania que acabó decimooctavo.

España vs. Argentina, la Final del Mundial 2026 en Nueva Jersey. Getty Images.

Tabla general de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026

España Argentina Inglaterra Francia Noruega Bélgica Marruecos Suiza México Colombia Brasil Estados Unidos Portugal Canadá Egipto Paraguay Países Bajos Alemania Costa de Marfil Croacia Japón Australia República Democrática del Congo Ghana Ecuador Sudáfrica Suecia Austria Bosnia y Herzegovina Argelia Senegal Cabo Verde Irán Corea del Sur Turquía Escocia Uruguay Arabia Saudita República Checa Nueva Zelanda Catar Curazao Panamá Jordania Haití Uzbekistán Túnez Irak

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España escaló al cuarto lugar de la tabla histórica de campeones del Mundial

Con su consagración en Estados Unidos, México y Canadá 2026, España alcanzó su segunda estrella y por consiguiente se subió al cuarto puesto de la tabla histórica de campeones. Comparte posición con Francia y Uruguay, está por encima de Inglaterra y solo se coloca abajo de Argentina, Alemania, Italia y Brasil.

En síntesis