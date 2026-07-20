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Mundial 2026

Así quedó la tabla general del Mundial 2026: Argentina y Colombia, los únicos de Conmebol en el Top Ten

Tras la Final, la FIFA dio a conocer la tabla general de los 48 seleccionados que participaron del Mundial 2026.

España, Argentina, Inglaterra, Francia, Noruega, Bélgica, Marruecos, Suiza, México y Colombia son los primeros 10 de la tabla general del Mundial 2026.
© Getty ImagesEspaña, Argentina, Inglaterra, Francia, Noruega, Bélgica, Marruecos, Suiza, México y Colombia son los primeros 10 de la tabla general del Mundial 2026.

Tras 38 días frenéticos, la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 llegó a su cierre con la Final que disputaron este domingo 19 de julio España y Argentina en el Estadio MetLife de la ciudad de Nueva Jersey. Con un tanto de Ferran Torres en el segundo tiempo del alargue, la Roja ganó el encuentro 1 a 0 y se hizo con su segunda estrella.

Minutos después de concretarse la consagración del combinado de Luis de la Fuente, la FIFA lanzó en su sitio web oficial la tabla general de la competencia, con la que detalló la ubicación definitiva de cada una de las 48 selecciones participantes en el certamen.

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Como ya se sabe, España, Argentina, Inglaterra y Francia, en ese orden, ocuparon los primeros cuatro lugares de la Copa Mundial 2026. Y entre los primeros 10, en base a, principalmente, cada instancia disputada y cantidad de goles anotados, los que aparecen del quinto al décimo puesto son: Noruega, Bélgica, Marruecos, Suiza, México y Colombia.

Más atrás, entre el decimoprimero y el vigésimo asoman cuatro potencias: Brasil, que terminó en el escalón número 11; Portugal que quedó decimotercero; Países Bajos, que culminó su participación en el decimséptimo escalón, y Alemania que acabó decimooctavo.

España vs. Argentina, la Final del Mundial 2026 en Nueva Jersey. Getty Images.

España vs. Argentina, la Final del Mundial 2026 en Nueva Jersey. Getty Images.

Tabla general de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026

  1. España
  2. Argentina
  3. Inglaterra
  4. Francia
  5. Noruega
  6. Bélgica
  7. Marruecos
  8. Suiza
  9. México
  10. Colombia
  11. Brasil
  12. Estados Unidos
  13. Portugal
  14. Canadá
  15. Egipto
  16. Paraguay
  17. Países Bajos
  18. Alemania
  19. Costa de Marfil
  20. Croacia
  21. Japón
  22. Australia
  23. República Democrática del Congo
  24. Ghana
  25. Ecuador
  26. Sudáfrica
  27. Suecia
  28. Austria
  29. Bosnia y Herzegovina
  30. Argelia
  31. Senegal
  32. Cabo Verde
  33. Irán
  34. Corea del Sur
  35. Turquía
  36. Escocia
  37. Uruguay
  38. Arabia Saudita
  39. República Checa
  40. Nueva Zelanda
  41. Catar
  42. Curazao
  43. Panamá
  44. Jordania
  45. Haití
  46. Uzbekistán
  47. Túnez
  48. Irak
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España escaló al cuarto lugar de la tabla histórica de campeones del Mundial

Con su consagración en Estados Unidos, México y Canadá 2026, España alcanzó su segunda estrella y por consiguiente se subió al cuarto puesto de la tabla histórica de campeones. Comparte posición con Francia y Uruguay, está por encima de Inglaterra y solo se coloca abajo de Argentina, Alemania, Italia y Brasil.

En síntesis

  • 48 países conforman la lista completa enumerada en el texto base.
  • España y Argentina encabezan los primeros lugares de las naciones mencionadas.
  • Irak figura como el último país registrado en este documento.
Germán Carrara
Germán Carrara
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