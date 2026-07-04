Tras el contundente comunicado de Ecuador: ¿México puede ser sancionado por la FIFA?

Este es el panorama para la Selección de México y una eventual sanción de la FIFA.

La Selección de Ecuador emitió un comunicado durísimo contra lo sucedido contra México en los 16avos del Mundial 2026. ‘La Tri’ pidió a la FIFA que investigue todo lo sucedido y ahora muchos se preguntan si se puede dar una sanción.

En caso de que el caso avance o de que establezca un caso contra la Federación Mexicana por este pedido de Ecuador se abren varias ventanas. No obstante, las sanciones son establecidas por el Código Disciplinario y van desde multas económicas hasta advertencias.

¿México puede ser sancionado por la FIFA?

Si hay una investigación y la FIFA concluye que los aficionados mexicanos alteraron el orden y afectaron la seguridad de la delegación ecuatoriana; los eventuales castigos para México podrían ser multas económicas, cierre parcial del estadio, o incluso advertencias formales.

El comunicado de Ecuador tras lo sucedido con México en el Mundial 2026

Después de lo sucedido en el partido contra la Selección de México, la Federación Ecuatoriana de Fútbol emitió un contundente comunicado donde advierte que:

“La Federación presentó un reclamo formal ante la FIFA, solicitando una investigación pormenorizada de los hechos ocurridos antes y durante el partido -incluidos todos aquellos que pueden haber comprometido temas de seguridad para nuestra hinchada y jugadores-. Este es el canal correcto y oficial para esclarecer cualquier situación relacionada con un encuentro de esta magnitud”, dice el comunicado de FEF.

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