La Selección Colombia solo tenía a dos rivales para jugar en el Mundial 2026, puesto que, el sorteo deparó que una llave de repechaje FIFA vaya a su grupo. El equipo de Néstor Lorenzo estaba atento a lo que pasaba entre Jamaica, República Democrática del Congo y Nueva Caledonia.

Jamaica eliminó a Nueva Caledonia en la primera llave y en la definición final enfrentó a República Democrática del Congo en un partido muy apretado. Ninguna selección quería regalar algo o quedarse muy “descubierta” en defensa. Por lo cual, fue un partido muy cerrado.

Sin embargo, en el tiempo extra, República Democrática del Congo se pudo adelantar en el marcador con un gol polémico de Tuanzabe al minuto 100‘. Con esto el equipo africano se mete en el grupo K del Mundial 2026.

Ahora Colombia ya sabe que deberá enfrentar a República Democrática del Congo previo a jugar contra Portugal en el Mundial 2026. Por lo cual, necesita hace un camino lógico con victorias para llegar contra Portugal casi clasificado y pensando en los 16avos y 8vos del Mundial.

Colombia viene de perder contra Francia en un amistoso. (Foto: GettyImages)

El fixture para Colombia es “accesible”, puesto que, solo se termina enfrentando a una selección en mejor posición el ranking, Portugal. Además, la ‘Sele’ enfrenta justamente a los dos rivales de menor ranking en los partidos previos a llegar al definitorio contra Portugal.

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El fixture de Colombia en el Mundial 2026

Se viene el Mundial 2026 y así deberá jugar la Selección Colombia en el grupo K:

Uzbekistán vs Colombia (17/6)

Colombia vs República Democrática del Congo (23/6)

Colombia vs Portugal (27/6)