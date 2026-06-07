Beccacece alcanzó un increíble récord con la Selección de Ecuador y es una marca que ilusiona a todos a poco del Mundial 2026.

Después de vencer a la Selección de Guatemala, Sebastián Beccacece sigue agrandando su historia con la Selección de Ecuador. El momento de ‘La Tri’ para el Mundial 2026 es muy dulce y ahora hay un récord que nunca nadie antes en la historia de ‘La Tri’ alcanzó.

Tras golear 3 a 0 a Guatemala, la Selección de Ecuador llegó a 19 partidos invicto y con Beccacece como DT, la única derrota fue aquella contra Brasil en el debut del entrenador en septiembre de 2024. Desde entonces, ‘La Tri’ no sabe lo que es perder.

19 partidos invicto aumentan ese clima de ilusión y emoción que hay en la hinchada de Ecuador por hacer un buen Mundial. El mismo Beccacece comentó que la intención es firmar la mejor participación el historia de ‘La Tri’ en esta tipo de torneos.

Ahora Ecuador queda listo y concentrado para jugar en el Mundial 2026 ante Costa de Marfil. ‘La Tri’ tiene un rival directo en la pelea por los primeros lugares en su zona y sumar una victoria nada más comenzar la Copa del Mundo puede cambiar todo el camino.

¡TODO LISTO PARA LA CITA MUNDIALISTA! 🇪🇨🤩



Reto superado. Ecuador derrotó 3-0 a Guatemala en el Scotts Miracle-Gro Field. 🔝



Presentado por: @NetlifeEcuador



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Beccacece tiene el mejor récord en la historia de Ecuador

Llegar a 19 partidos sin perder con la Selección de Ecuador, nunca antes otro entrenador lo había logrado. Por lo cual, Beccacece ya se metió en la historia de Ecuador en este rubro. Además, el entrenador podrá alargar esta racha hasta los 22 partidos si consigue 3 empates en grupos.

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Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Como entrenador de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece dirigió ya un total de 20 partidos. Tiene 1 derrota, 8 victoria y 11 empates. En este camino, el entrenador no perdió contra Uruguay o Brasil en casa y le ganó a Argentina y Colombia en las Eliminatorias.

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En síntesis