VIDEO | Harto de la goleada: Así reaccionó Luis Díaz contra James y sus compañeros en la Selección Colombia

La Selección Colombia se llevó un golpe contra Francia que aún deja muchas secuelas al equipo de Néstor Lorenzo. El equipo ‘Cafetero’ se llevó dos derrotas en esta doble fecha FIFA y también en redes se viralizó un video de Luis Díaz muy enojado con sus compañeros.

En medio de una reunión entre todos los jugadores las cámaras de Ditu y Gol Caracol revelaron como Luis Díaz estaba fúrico con sus compañeros. El extremo de Bayern Múnich les reclamó actitud y también parece que les dio indicaciones de donde estaban fallando.

Sin embargo, poco y nada sirvió este monumental cabreo de Luis Díaz, puesto que, Colombia siguió siendo superada en la segunda parte y la pasó muy mal ante una Francia, que con suplentes, se paseó totalmente en la cancha ante el equipo de Néstor Lorenzo.

En su reacción, Luis Díaz también se enojó con James que estaba en el grupo; el 10 y capitán de la Selección Colombia la viene pasando terrible en las críticas, tras estos dos partidos. Se evidenció también que no pasa por su mejor momento físico, tras varios meses sin jugar.

Estas dos derrotas para la Selección Colombia generaron diferentes reacciones en los aficionados y en la prensa, pero la más generalizada es la de “preocupación”. Puesto que, aunque Lorenzo afirme que se está jugando bien, al momento de enfrentar a dos selecciones europeas, el nivel quedó muy por debajo de lo esperado.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia?

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Resta saber si la Selección planifica algún amistoso a pocos días de comenzar el Mundial 2026 o deciden solo descansar, pensando en jugar en su debut mundialista el 17 de junio ante Uzbekistán. En las próximas semanas se darían más detalles.

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En síntesis: