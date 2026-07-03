Mientras Néstor Lorenzo gana 2.2 millones en Colombia, el salario de Carlos Queiroz en Ghana

Conoce la enorme diferencia salarial entre los 2.2 millones que gana Néstor Lorenzo en Colombia y el sueldo de Carlos Queiroz en Ghana.

En la previa se picó con un viejo conocido de la Selección Colombia… Carlos Queiroz habló de la ‘Tricolor’ antes de que cayera con Ghana en los 16avos de final del Mundial 2026, así que no hubo un mejor momento para comparar el salario que gana con lo que cobra Néstor Lorezno en la ‘Tricolor’.

“Aprovecho para recordar que nuestro entrenador de porteros murió sirviendo a Colombia, con daños de COVID, con depresión muy grande en Bogotá, sin apoyo. Tengo hoy (2 de julio) la obligación de recordar a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) que tiene una oportunidad de reparar lo que ha pasado con él y su familia“, dijo Queiroz antes del partido ante Colombia y el partido por los 16avos del Mundial se empezó a calentar.

A pesar de que el partido se picó con la acusación de Carlos Queiroz a la FCF, la Selección Colombia no entró en ese juego, y el que ganó la partida de ajedrez fue Néstor Lorenzo con una victoria 1-0. El DT argentino incluso sacó a James Rodríguez en el entretiempo para entender a la perfección los momentos del partido. Ahora, la pregunta era: ¿Cuál de los dos entrenadores tiene un salario más alto?

¿Quién gana más dinero como entrenador, Lorenzo o Queiroz?

Néstor Lorenzo y Carlos Queiroz. (Foto: Getty Images)

La diferencia es de uno 1.1 millones de dólares. Mientras el portal ‘Celebrity Networth’ le reporta a Néstor Lorenzo un salario de 2.2 millones anuales, el portal del diario ‘Mundo Deportivo’ señaló que Carlos Queiroz gana 90.000 dólares al mes como técnico de Ghana. Un poco más de un millón de dólares al año.

¿Quién tiene un contrato más largo, Carlos Queiroz o Néstor Lorenzo?

Según la información de ‘Mundo Deportivo’, Carlos Queiroz solo firmó contrato con Ghana por cuatro meses y el vínculo se acababa cuando terminaba la participación en el Mundial 2026. Por parte de Lorenzo, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, confirmó que el contrato del DT argentino va hasta diciembre de 2026.

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