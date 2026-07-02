La expulsión de Piero Hincapié en el Mundial 2026 no gusta en Europa y eso haría todo un cambio en la Champions League.

Piero Hincapié protagonizó una expulsión en el partido de México contra Ecuador en el Mundial 2026 por la nueva ‘Ley Prestianni’. Este reglamento condena a los jugadores que se tapen la boca para amenazar a un rival y eso hizo que el ecuatoriano se fuera expulsado.

No obstante, esta tarjeta roja de Piero Hincapié no gustó en UEFA, que no ve con buenos ojos esta regla. Curiosamente fue en un partido de Champions League de esta temporada donde nació esta idea tras el encuentro de Gianluca Prestianni con Vinicius.

De acuerdo a la información de RMC Sport, la UEFA no aplicará en esta nueva temporada la regla que establece expulsión para los jugadores que se tapen la boca al hablar con un rival. Por lo cual, se presume que esta ley no estará en la Champions League y todas las competencias UEFA del siguiente año.

En el Mundial 2026 dos jugadores fueron expulsados por taparse la boca. Miguel Almirón en Paraguay y Piero Hincapié en la Selección de Ecuador. Ambos jugadores tuvieron que ser acusados por sus rivales y el árbitro terminó revisando la expulsión en el VAR.

Piero Hincapié fue expulsado ante México. (Foto: GettyImages)

La expulsión de Almirón e Hincapié preocupan a muchos aficionados, puesto que, ahora mismo se vio que se fueron expulsados más porque el rival los acusa que porque el árbitro lo vea o castigue. Cuando el propósito de la ‘Ley Prestianni’ era otro.

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¿Cuántos partidos será suspendido Piero Hincapié?

Aunque la FIFA no ha confirmado cuánto tiempo estará expulsado Piero Hincapié se espera que el ecuatoriano se pierda 1 partido como pasó con Almirón. Este encuentro lo tendrá que pagar el jugador en el siguiente partido oficial que tenga ‘La Tri’.

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