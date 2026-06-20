¡Última hora! Alemania ya tiene una durísima baja para jugar contra Ecuador

Alemania ya está en los 16avos de final del Mundial 2026, pero para jugar contra Ecuador perdería a uno de sus mejores jugadores.

La Selección de Alemania consiguió la victoria contra la Selección de Costa de Marfil y prácticamente ató su lugar en los 16avos de final del torneo. Sin embargo, ahora el equipo 4 veces campeón del mundo pierde a una figura para enfrentar a Ecuador.

El DT de Alemania, Julian Nagelsmann, confirmó que Nico Schlotterbeck podría perderse el partido de Ecuador y posiblemente los 16avos de final. El central salió lesionado ante Costa de Marfil y no sería nada menor apuntando a una lesión de ligamentos.

Su mismo entrenador abrió la puerta en rueda de prensa para una eventual baja de Schlotterbeck: “Se sospecha que la lesión es de ligamentos, no pinta bien”, afirmó entrenador con un gesto muy serio, puesto que, está perdiendo a uno de sus mejores jugadores.

En lugar de Schlotterbeck podría jugar Rudiger, que tampoco viene de una gran temporada. Para Ecuador no deja de ser crucial que un jugador clave no esté en el equipo rival, puesto que, así como va el grupo ‘La Tri’ deberá ir a buscar la victoria en ese partido.

Nico Schlotterbeck salió lesionado. (Foto: GettyImages)

Alemania ahora tendrá que centrarse en los 16avos de final y también se espera que ponga a varios jugadore suplentes en el partido ante Ecuador. El equipo germano al fin está pasando de la zona de grupos, de donde fue eliminado en los dos torneos anteriores.

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La tabla de posiciones del grupo E del Mundial 2026

Así está la tabla de posiciones tras la victoria de Alemania contra Costa de Marfil y a la espera del partido entre Ecuador y Curazao:

País PJ V E D GF GC DG Pts Alemania 2 2 0 0 9 2 7 6 Costa de Marfil 2 1 0 1 2 2 0 3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0 Curazao 1 0 0 1 1 7 -6 0

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En síntesis:

El DT Julian Nagelsmann confirmó la posible baja del central para el próximo partido.

confirmó la posible baja del central para el próximo partido. El defensor Nico Schlotterbeck sufrió una sospecha de lesión de ligamentos ante Costa de Marfil.

sufrió una sospecha de lesión de ligamentos ante Costa de Marfil. La Selección de Alemania clasificó virtualmente a los 16avos de final del Mundial 2026.