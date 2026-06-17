Revelaron otra noticia que también está haciendo "sufrir" a Piero Hincapié en este Mundial 2026.

Piero Hincapié fue uno de los jugadores más señalados en el Mundial 2026, en el debut de Ecuador. El central, que jugó como lateral, sufrió mucho contra Diomande y se lo vio muy apagado para lo que venían siendo otros partidos de su nivel.

Ahora la que ya ex pareja de Piero Hincapie confirmó que su relación ha terminado. Lo hizo con un comunicado público en sus cuentas oficiales y esto confirma que el central ecuatoriano ha quedado soltero en medio de la Copa del Mundo.

“Mi relación ha llegado a su fin. Ha sido una decisión muy difícil, pero a veces hay que aceptar que las cosas no salen como una esperaba. Me quedo con la tranquilidad de haber actuado siempre desde el amor y de haber dado lo mejor de mí”, escribió Aura De La Cruz en sus cuentas oficiales.

Desde el entorno del jugador no han comentado esta situación y ahora mismo solo está centrado en jugar en el Mundial 2026. Pese a su primer mal partido, el central volvería a ser titular contra Curazao y tendrá la oportunidad de mejorar su imagen.

El comunicado que confirma el final de la relación de Piero Hincapié. (Captura de pantalla)

La temporada de Piero Hincapié fue espectacular con Arsenal, donde terminó ganando la Premier con los ‘Gunners’ después de 22 años. Además, el jugador se pudo ganar muchos minutos en esa defensa y acabó jugando los 120 de la final de la Champions.

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Los números de Piero Hincapié en esta temporada

En esta temporada, Piero Hincapié jugó un total de 39 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano marcó 1 gol y dio 2 asistencias, estuvo en cancha 2.763 minutos, siendo uno de los futbolistas que más pudo rendir en la defensa.

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