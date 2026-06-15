Uruguay, con la responsabilidad de evitar el peor comienzo de Conmebol en la historia de la Copa del Mundo

Alarmas prendidas en Conmebol. La Selección de Uruguay tendrá hoy el peso de la historia en su partido contra Arabia Saudita por el inicio del grupo que comparte con Cabo Verde y España. Si no hay victoria de la Celeste, será el peor inicio de la historia de nuestras naciones en una Copa del Mundo. 1974, el otro precedente que se tiene.

Tres partidos han jugado las selecciones de Conmebol hasta la fecha y no se ha podido conseguir una victoria. Paraguay cayó goleado con Estados Unidos, Brasil no pudo pasar del empate con Marruecos y Ecuador anoche se llevó un duro golpe ante Costa de Marfil con el tanto de Amad Diallo al 90. Solo en Alemania 1974 se había iniciado de esta forma cuando hablamos de naciones de nuestro lado del Mundo.

En aquella ocasión Brasil igualó con Yugoslavia en el partido inaugural por Alemania. Uruguay caería ante la Selección de Países Bajos de Johan Cruyff por 2-0 y Argentina perdería vs. Polonia por marcador de 3-2. La Celeste, en el cuarto partido de los nuestros por dicha edición del certamen, terminaría cortando una racha que no se ha visto hasta la fecha.

Ahora Uruguay deberá ser nuevamente quien evite una debacle histórica. Si bien falta todavía que naciones como Argentina o Colombia disputen sus choques de primera jornada, la realidad es que Conmebol nunca ha pasado de los tres partidos sin victorias en el inicio de un Mundial. Arabia Saudita y Miami, el contexto que les viene a los de Marcelo Bielsa por delante.

Uruguay se mide con Arabia en el Hard Rock de Miami: GETTY

Uruguay está acostumbrada a este tipo de situaciones. No solo por haber evitado una sangría mayor en 1974. Ya por Rusia 2018 evitaron que por primera vez Conmebol no ganara en ninguno de sus primeros cinco partidos de la Copa del Mundo. Fueron la única selección que venció en la primera jornada por aquel entonces. Hoy, veremos, puede haber una de las páginas más negras de los nuestros en el torneo.

Publicidad

Bielsa adelantó cómo llegan Giménez y Ronald Araújo

Los defensores de Barcelona y Atlético de Madrid son algunas de las grandes dudas de la Celeste para el inicio del certamen. En cuanto a Josema, fue tajante sobre la evolución de una serie de molestias que han marcado las semanas finales de su temporada en Europa: “Tenía un problema en el tobillo y se incorporó tarde a los entrenamientos, pero ya se ha recuperado y está listo”.

“Ronald llegó con una molestia muscular leve tras jugar seis meses con el Barcelona antes de sufrir una rotura… Cuando un jugador se lesiona en un entrenamiento, algo no ha salido bien. Araujo trabaja con un equipo en el que confía y no se ha tomado ninguna decisión sobre él sin consultarlo y acordarlo con ellos”, reflexiones de Bielsa a la espera del choque con Arabia esta noche por la ciudad de Miami.

Datos claves

Uruguay enfrenta a Arabia Saudita hoy en Miami buscando la primera victoria de Conmebol.

enfrenta a hoy en Miami buscando la primera victoria de Conmebol. Marcelo Bielsa confirmó que Josema Giménez se recuperó de su lesión de tobillo.

confirmó que Josema Giménez se recuperó de su lesión de tobillo. Conmebol no ha ganado en el torneo tras caídas de Paraguay, Ecuador y empate de Brasil.