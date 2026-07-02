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AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Con polémica del VAR y Gonçalo Ramos de héroe, Portugal le ganó a Croacia y se clasificó a octavos

Portugal le gana 2-1 a Croacia en su partido de 16avos de final del Mundial 2026. CR7 y Modric se ven las caras. Sigue las acciones del duelo.

¡Final del partido!

Portugal lo ganó por 2-1 con los goles de Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos para avanzar a octavos de final del Mundial 2026. Croacia, eliminado y final para la carrera internacional de Luka Modric.

60' ST: ¡Anulan el gol!

Hubo offside previo a la definición de Josko Gvardiol, por lo que el gol es anulado.

59' ST: ¡Hay revisión de VAR!

Se revisa la jugada por posible offside en el gol.

58' ST: ¡Gol de Croacia!

Josko Gvardiol mete el 2-2 para que Croacia sobreviva en el Mundial 2026.

56' ST: Remate de Conceiçao

Francisco Conceiçao remató desde afuera y el balón se fue lejos.

52' ST: Amonestación en Croacia

Ivan Perisic ve la tarjeta amarilla por un empujón a Rúben Dias.

50' ST: Cambio en Croacia

Se retiró Mateo Kovacic y fue reemplazado por Andrej Kramaric.

49' ST: ¡Gol de Portugal!

Centro de Rafael Leao y cabezazo certero de Gonçalo Ramos para el 2-1 de Portugal.

47' ST: Cambio en Croacia

Josko Gvardiol ingresó en lugar de Nikola Vlasic.

46' ST: Cabezazo de Rúben Dias

Cabezazo alto de Rúben Dias. Le quedan nueve minutos al partido tras la adición.

43' ST: Cabezazo de Pasalic

Mario Pasalic conectó de cabeza, pero su remate se fue afuera. Lo tuvo Croacia.

41' ST: Cabezazo de Renato Veiga

Nuevamente, Renato Veiga ganó de arriba, pero su cabezazo se fue desviado.

36' ST: ¡Sale Cristiano!

Cambio en Portugal: Cristiano Ronaldo se va del partido e ingresó Rúben Neves.

35' ST: Gol anulado a Croacia

Petar Sucic definía a gol, pero hubo offside.

31' ST: ¡Diogo Costa otra vez!

Igor Matanovic tuvo el gol, pero Diogo Costa lo evitó.

30' ST: ¡Diogo Costa le quita el gol a Kovacic dos veces!

Mateo Kovacic estuvo cerca del gol dos veces. Diogo Costa lo evitó las dos veces para sostener el empate.

Así fue el gol de penal de Cristiano Ronaldo para el 1-1

28' ST: Hubo cambio en Croacia

Se retiró Martin Baturina e ingresó Mario Pasalic.

¡Se reanuda el juego!

Croacia, con un saque de lateral, para la reanudación del partido tras la pausa de hidratación.

¡Pausa de hidratación!

Se para el partido para la pausa de hidratación del segundo tiempo.

22' ST: ¡Gol de CR7!

Cristiano Ronaldo marca de penal para el 1-1.

21' ST: ¡Penal para Portugal!

El árbitro Espe Eskas cobra la infracción de Nikola Vlasic sobre Renato Veiga y hay penal para CR7.

19' ST: ¡Hay revisión de VAR por posible penal!

Una sujeción sobre Renato Veiga provoca la revisión del árbitro en la pantalla del VAR. Puede haber penal para Portugal.

17' ST: Cuatro cambios en Portugal

Ingresan Gonçalo Ramos, Francisco Conceiçao, Bernardo Silva y Nélson Semedo. Se retiraron Bruno Fernandes, Vitinha, Pedro Neto y Joao Cancelo.

16' ST: ¡Gol anulado a CR7!

Cristiano Ronaldo anotaba un golazo, pero hubo un offside milimétrico y fue anulado.

15' ST: Amonestación en Croacia

Luka Modric vio la tarjeta amarilla por cortar un contraataque luso.

Así fue el gol de Ivan Perisic para el 1-0 de Croacia

13' ST: ¡Salvó Diogo Costa!

Diogo Costa evita el segundo gol de Croacia tras remate de Petar Sucic.

12' ST: ¡Leao al travesaño!

Rafael Leao, de afuera hacia adentro, sacó un remate que dio en el travesaño. ¡Se salvó Croacia!

11' ST: Gol anulado a Croacia

Nikola Vlasic estaba en offside cuando Croacia llegó al segundo gol. Así, se anula el segundo gol. Sigue ganando 1-0.

9' ST: ¡Gol de Croacia!

Ivan Perisic define cruzado en el área y marca el 1-0 para Croacia.

4' ST: Media vuelta de Nikola Vlasic

Nikola Vlasic remató de media vuelta y el balón se fue cerca.

2' ST: ¡Lo tuvo Kovacic!

Rompió Mateo Kovacic con una acción individual y remató dentro del área. Diogo Costa la desvió al córner.

¡Empezó el segundo tiempo!

Portugal y Croacia, a todo o nada, en busca de la clasificación a octavos de final.

Hubo cambio en Croacia: ingresó Igor Matanovic por Ante Budimir.

Nuevo récord mundialista para CR7

Con 41 años y 157 días, Cristiano Ronaldo se convierte en el jugador de mayor edad en disputar un partido de "mata-mata" en Mundiales.

¡Final del primer tiempo!

Portugal y Croacia igualan sin goles en un pobre primer tiempo. Fue más el conjunto luso con algunas situaciones, pero en líneas generales, muy poco lo de ambos equipos.

46' PT: Rafael Leao, al cielo

Centro de Pedro Neto, que no despeja bien la defensa de Croacia. La volea le quedó a Rafael Leao, que mandó su remate a las nubes.

33' PT: Salva Livakovic

Nuno Mendes llegó hasta el fondo y mandó un centro-arco, que salvó bien abajo Dominik Livakovic.

30' PT: Centro cruzado sin remate

Centro desde la derecha de Joao Cancelo. No llegó CR7 para el remate final y el balón terminó fuera.

¡Se reanuda el juego!

Los equipos vuelven al campo y se reanuda con la salida de fondo de Croacia.

¡Se reanuda el juego!

Los equipos vuelven al campo y se reanuda con la salida de fondo de Croacia.

¡Pausa de hidratación!

La habitual pausa en los partidos del Mundial llega sobre la mitad del primer tiempo.

23' PT: ¡Salvó Pongracic!

Centro al área de Rafael Leao y Marin Pongracic salvó de cabeza para evitar una definición en el área chica.

16' PT: Amonestación en Portugal

Rúben Dias vio la tarjeta amarilla por una acción temeraria.

16' PT: Cabezazo de Renato Veiga

Renato Veiga ganó de arriba tras un córner. Su cabezazo se fue desviado.

10' PT: Cabezazo alto de Budimir

Ganó Budimir en el área tras un centro, pero su cabezazo se fue por arriba del travesaño.

8' PT: ¡No llegó Cristiano!

Centro de Joao Neves para un Cristiano Ronaldo, que no llegó al cabezazo. El balón también le pasó a Dominik Livakovic y terminó en línea de fondo.

7' PT: Remate alto de Joao Cancelo

Joao Cancelo terminó la jugada tras un tiro de esquina. Su remate de volea se fue alto. Portugal se muestra mejor en el arranque de partido.

4' PT: ¡Lo tuvo Portugal!

Buena jugada de Rafael Leao, centro atrás y Bruno Fernandes forzó a Dominik Livakovic a una gran atajada abajo. Luego, un bloqueo evitó el primer gol de Portugal.

3' PT: Remate de Budimir

Remate débil de Ante Budimir tras centro de Nikola Vlasic. Controló fácil abajo Diogo Costa.

¡Comienza el partido!

Portugal y Croacia ya juegan en el BMO Field por un lugar en los octavos de final.

¡Salen los equipos al campo!

Portugal y Croacia ya están en el campo de juego del BMO Field de Toronto. Se viene la presentación del partido, los himnos, el sorteo de capitanes y el inicio del encuentro.

Hermana de Cristiano Ronaldo anuncia su retiro internacional

Katia Aveiro, en declaraciones a SporTV, confirmó que éste será "el último baile" de su hermano Cristiano Ronaldo con la camiseta de la Selección de Portugal. Si bien continuará con su carrera a nivel clubes, en el plano internacional, éste apunta a ser su último certamen.

Cuerpo arbitral completo para el partido

  • Árbitro: Espen Eskas (Noruega)
  • Asistente 1: Jan Erik Engan (Noruega)
  • Asistente 2: Isaak Bashevkin (Noruega)
  • 4to árbitro: Abongile Tom (Sudáfrica)
  • 5to árbitro: Zakhele Siwela (Sudáfrica)
  • VAR: Jarred Gillett (Inglaterra)
  • AVAR: Dennis Higler (Países Bajos)
  • SVAR: Marco Di Bello (Italia)

Calentamiento de ambas selecciones

Ambas selecciones están haciendo los últimos ejercicios precompetitivos para el partido.

Las novedades en las alineaciones de Portugal y Croacia

Roberto Martínez mete dos cambios con respecto al once titular que empató sin goles ante Colombia: Joao Neves y Rafael Leao entran por Rúben Neves y Joao Félix. Sigue en el banco de suplentes Bernardo Silva.

En Croacia, Zlatko Dalic repite la alineación con la que le ganó a Ghana. Luka Modric va desde el arranque junto a otros mediocentros de buen pie como Petar Sucic, Mateo Kovacic y Martin Baturina. Ante Budimir es la referencia de área.

Historial entre sí de Portugal y Croacia

Este es el primer duelo entre Portugal y Croacia en Mundiales. En su historia, se enfrentaron en 10 ocasiones donde los lusos han ganado siete partidos, mientras que los croatas solo una vez y hubo dos empates.

Fecha Competición Resultado
19/06/1996 Eurocopa (Fase de Grupos) Portugal 3 - 0 Croacia
12/11/2005 Amistoso Internacional Portugal 2 - 0 Croacia
10/06/2013 Amistoso Internacional Croacia 0 - 1 Portugal
25/06/2016 Eurocopa (Octavos de final) Croacia 0 - 1 Portugal (en prórroga)
06/09/2018 Amistoso Internacional Portugal 1 - 1 Croacia
05/09/2020 UEFA Nations League Portugal 4 - 1 Croacia
17/11/2020 UEFA Nations League Croacia 2 - 3 Portugal
08/06/2024 Amistoso Internacional Portugal 1 - 2 Croacia
05/09/2024 UEFA Nations League Portugal 2 - 1 Croacia
18/11/2024 UEFA Nations League Croacia 1 - 1 Portugal

En Croacia también hay buen ambiente para el partido

Los hinchas de Croacia también han llegado en buen número al BMO Field de Toronto.

¡Alineaciones confirmadas para Portugal vs Croacia!

  • PORTUGAL: Diogo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.
  • CROACIA: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Marin Pongracic, Josip Sutalo, Ivan Perisic; Mateo Kovacic, Petar Sucic, Luka Modric, Martin Baturina; Nikola Vlasic y Ante Budimir. DT: Zlatko Dalic.

Gran clima de los hinchas en Canadá

Los hinchas de Portugal han llegado en gran número a Toronto para este partido.

¿Cómo llegan Portugal y Croacia a este partido?

Ambas selecciones terminaron en el segundo lugar de su respectivo grupo. Portugal quedó detrás de Colombia en el segundo lugar del Grupo K con 5 puntos producto de su empate ante los 'Cafeteros', la igualdad ante RD Congo y la victoria ante Uzbekistán.

Croacia, por su parte, sumó 6 de 9 puntos posibles para quedar segundo en el Grupo L, por detrás de Inglaterra, selección que le ganó en su estreno. Luego, venció por la mínima a Panamá y 2-1 a Ghana.

CR7 vs. Luka Modric, ante su último partido internacional

Tanto Cristiano Ronaldo como Luka Modric están ante, posiblemente, su último partido internacional. Es que ambos se retirarán de sus respectivas selecciones una vez que concluye la Copa del Mundo.

¡Comienza la cobertura del partido Portugal vs Croacia!

¡Bienvenidos! Se juega un partidazo por los 16avos de final del Mundial 2026. Portugal y Croacia se enfrentan en Toronto por un lugar en octavos de final. Puede ser el último partido internacional de Cristiano Ronaldo o Luka Modric.

Gonçalo Ramos, héroe de Portugal ante Croacia.
© Getty ImagesGonçalo Ramos, héroe de Portugal ante Croacia.

Portugal le ganó 2-1 a Croacia este jueves 2 de julio en el partido correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026. Gonçalo Ramos fue el héroe con un gol de cabeza en la parte final para la clasificación de los lusos. Cristiano Ronaldo había igualado de penal tras el gol de Ivan Perisic, que había adelantado a los croatas.

En el primer tiempo del partido, no hubo mucho peligro, salvo algunos centros cruzados de parte de Portugal con Rafael Leao y Pedro Neto siendo importantes por las bandas. Croacia, que apostó al contraataque, no le hizo daño a Diogo Costa. Por eso, no hubo goles en los primeros 45 minutos.

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Todo lo contrario al complemento, donde las emociones no faltaron. El conjunto de Zlatko Dalic salió con todo a llevarse por delante a su rival y lo hizo. Ivan Perisic marcó el 1-0 luego de un buen centro de Josip Stanisic.

Croacia lo tenía todo para aumentar el marcador. De hecho, lo hizo con un tanto de Petar Sucic, pero estaba en offside y se lo anularon. Mereció más en ese rato de partido el finalista de Rusia 2018. Sin embargo, no pudo hacerlo y Portugal quedó vivo en el partido.

Ese buen tramo croata fue interrumpido por una jugada de VAR. Nikola Vlasic le cometió penal a Renato Veiga, lo que derivó en la chance perfecta para CR7. Y Cristiano no falló. Buena definición para el empate parcial. Portugal, hasta ese tramo, era sometido por su rival.

El partido, con el correr de los minutos y cerca del final, empezó a ser más emotivo. Y Roberto Martínez metió un cambio polémico con la salida de Cristiano Ronaldo para el ingreso de Rúben Neves. Los lusos necesitaban acomodar el mediocampo ante la embestida croata.

Con el equipo mejor acomodado, Portugal logró el gol del triunfo. Rafael Leao, de buen partido, metió un centro perfecto para la cabeza de Gonçalo Ramos, quien anotó el 2-1 definitivo.

Pero, el final del partido fue vibrante. Croacia llegó al empate de forma agónica y al minuto 57 de la mano de Josko Gvardiol. Sin embargo, un offside previo llevó a que el VAR intervenga y anule el gol. Según la interpretación del árbitro Espen Eskås y de los árbitros del VAR, hay un toque previo de Igor Matanovic que permite que Mario Pasalic pueda rescatar el balón y, así, anote el defensor del Manchester City. La jugada es polémica porque el toque del delantero no es del todo claro con su cabeza. Jugada controvertida.

Esto llevó a la eliminación de Croacia al que el VAR le cobró un penal (la falta de Vlasic sobre Renato Veiga) y le anula un gol que pudo haber sido convalidado (no es del todo claro que Matanovic roce el balón con su cabeza). Así, se quedaron con las manos vacías y Portugal será el rival de España en octavos de final.

Recuerda que puedes seguir el Mundial 2026 por la plataforma Disney+ Premium.

Hugo Avalos
Hugo Avalos
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