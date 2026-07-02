¡Bienvenidos! Se juega un partidazo por los 16avos de final del Mundial 2026. Portugal y Croacia se enfrentan en Toronto por un lugar en octavos de final. Puede ser el último partido internacional de Cristiano Ronaldo o Luka Modric.

Tanto Cristiano Ronaldo como Luka Modric están ante, posiblemente, su último partido internacional. Es que ambos se retirarán de sus respectivas selecciones una vez que concluye la Copa del Mundo.

Croacia, por su parte, sumó 6 de 9 puntos posibles para quedar segundo en el Grupo L, por detrás de Inglaterra, selección que le ganó en su estreno. Luego, venció por la mínima a Panamá y 2-1 a Ghana.

Ambas selecciones terminaron en el segundo lugar de su respectivo grupo. Portugal quedó detrás de Colombia en el segundo lugar del Grupo K con 5 puntos producto de su empate ante los 'Cafeteros', la igualdad ante RD Congo y la victoria ante Uzbekistán.

Los hinchas de Portugal han llegado en gran número a Toronto para este partido.

Los hinchas de Croacia también han llegado en buen número al BMO Field de Toronto.

Este es el primer duelo entre Portugal y Croacia en Mundiales. En su historia, se enfrentaron en 10 ocasiones donde los lusos han ganado siete partidos, mientras que los croatas solo una vez y hubo dos empates.

En Croacia, Zlatko Dalic repite la alineación con la que le ganó a Ghana. Luka Modric va desde el arranque junto a otros mediocentros de buen pie como Petar Sucic, Mateo Kovacic y Martin Baturina. Ante Budimir es la referencia de área.

Roberto Martínez mete dos cambios con respecto al once titular que empató sin goles ante Colombia: Joao Neves y Rafael Leao entran por Rúben Neves y Joao Félix. Sigue en el banco de suplentes Bernardo Silva.

Katia Aveiro, en declaraciones a SporTV, confirmó que éste será "el último baile" de su hermano Cristiano Ronaldo con la camiseta de la Selección de Portugal . Si bien continuará con su carrera a nivel clubes, en el plano internacional, éste apunta a ser su último certamen.

Portugal y Croacia ya están en el campo de juego del BMO Field de Toronto. Se viene la presentación del partido, los himnos, el sorteo de capitanes y el inicio del encuentro.

Portugal y Croacia ya juegan en el BMO Field por un lugar en los octavos de final.

Buena jugada de Rafael Leao, centro atrás y Bruno Fernandes forzó a Dominik Livakovic a una gran atajada abajo. Luego, un bloqueo evitó el primer gol de Portugal.

Joao Cancelo terminó la jugada tras un tiro de esquina. Su remate de volea se fue alto. Portugal se muestra mejor en el arranque de partido.

Centro de Joao Neves para un Cristiano Ronaldo, que no llegó al cabezazo. El balón también le pasó a Dominik Livakovic y terminó en línea de fondo.

Ganó Budimir en el área tras un centro, pero su cabezazo se fue por arriba del travesaño.

Centro al área de Rafael Leao y Marin Pongracic salvó de cabeza para evitar una definición en el área chica.

La habitual pausa en los partidos del Mundial llega sobre la mitad del primer tiempo.

Los equipos vuelven al campo y se reanuda con la salida de fondo de Croacia.

Los equipos vuelven al campo y se reanuda con la salida de fondo de Croacia.

Centro desde la derecha de Joao Cancelo. No llegó CR7 para el remate final y el balón terminó fuera.

Centro de Pedro Neto, que no despeja bien la defensa de Croacia. La volea le quedó a Rafael Leao, que mandó su remate a las nubes.

Portugal y Croacia igualan sin goles en un pobre primer tiempo. Fue más el conjunto luso con algunas situaciones, pero en líneas generales, muy poco lo de ambos equipos.

Con 41 años y 157 días, Cristiano Ronaldo se convierte en el jugador de mayor edad en disputar un partido de "mata-mata" en Mundiales.

Portugal y Croacia, a todo o nada, en busca de la clasificación a octavos de final.

¡¡SE ABRIÓ EL PARTIDO!! Ivan Perisic apareció en soledad por el segundo palo y sentenció el primero de Croacia ante Portugal. ¡Qué definición!

Una sujeción sobre Renato Veiga provoca la revisión del árbitro en la pantalla del VAR. Puede haber penal para Portugal.

El árbitro Espe Eskas cobra la infracción de Nikola Vlasic sobre Renato Veiga y hay penal para CR7.

Se para el partido para la pausa de hidratación del segundo tiempo.

Croacia, con un saque de lateral, para la reanudación del partido tras la pausa de hidratación.

¡¡APARECIÓ EL BICHO!! CRISTIANO RONALDO le ganó el duelo a Livakovic y marcó el 1-1 de Portugal vs. Croacia. ¡Primer gol en fase eliminatoria de Mundiales para él!

Mario Pasalic conectó de cabeza, pero su remate se fue afuera. Lo tuvo Croacia.

Hubo offside previo a la definición de Josko Gvardiol, por lo que el gol es anulado.

Portugal lo ganó por 2-1 con los goles de Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos para avanzar a octavos de final del Mundial 2026. Croacia, eliminado y final para la carrera internacional de Luka Modric.

Portugal le gana 2-1 a Croacia en su partido de 16avos de final del Mundial 2026. CR7 y Modric se ven las caras. Sigue las acciones del duelo.

Portugal le ganó 2-1 a Croacia este jueves 2 de julio en el partido correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026. Gonçalo Ramos fue el héroe con un gol de cabeza en la parte final para la clasificación de los lusos. Cristiano Ronaldo había igualado de penal tras el gol de Ivan Perisic, que había adelantado a los croatas.

En el primer tiempo del partido, no hubo mucho peligro, salvo algunos centros cruzados de parte de Portugal con Rafael Leao y Pedro Neto siendo importantes por las bandas. Croacia, que apostó al contraataque, no le hizo daño a Diogo Costa. Por eso, no hubo goles en los primeros 45 minutos.

¡Portugal se clasifica y será el rival de España en Octavos de Final! 🔜⚽#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 3, 2026

Todo lo contrario al complemento, donde las emociones no faltaron. El conjunto de Zlatko Dalic salió con todo a llevarse por delante a su rival y lo hizo. Ivan Perisic marcó el 1-0 luego de un buen centro de Josip Stanisic.

Croacia lo tenía todo para aumentar el marcador. De hecho, lo hizo con un tanto de Petar Sucic, pero estaba en offside y se lo anularon. Mereció más en ese rato de partido el finalista de Rusia 2018. Sin embargo, no pudo hacerlo y Portugal quedó vivo en el partido.

Ese buen tramo croata fue interrumpido por una jugada de VAR. Nikola Vlasic le cometió penal a Renato Veiga, lo que derivó en la chance perfecta para CR7. Y Cristiano no falló. Buena definición para el empate parcial. Portugal, hasta ese tramo, era sometido por su rival.

El partido, con el correr de los minutos y cerca del final, empezó a ser más emotivo. Y Roberto Martínez metió un cambio polémico con la salida de Cristiano Ronaldo para el ingreso de Rúben Neves. Los lusos necesitaban acomodar el mediocampo ante la embestida croata.

Con el equipo mejor acomodado, Portugal logró el gol del triunfo. Rafael Leao, de buen partido, metió un centro perfecto para la cabeza de Gonçalo Ramos, quien anotó el 2-1 definitivo.

Pero, el final del partido fue vibrante. Croacia llegó al empate de forma agónica y al minuto 57 de la mano de Josko Gvardiol. Sin embargo, un offside previo llevó a que el VAR intervenga y anule el gol. Según la interpretación del árbitro Espen Eskås y de los árbitros del VAR, hay un toque previo de Igor Matanovic que permite que Mario Pasalic pueda rescatar el balón y, así, anote el defensor del Manchester City. La jugada es polémica porque el toque del delantero no es del todo claro con su cabeza. Jugada controvertida.

Esto llevó a la eliminación de Croacia al que el VAR le cobró un penal (la falta de Vlasic sobre Renato Veiga) y le anula un gol que pudo haber sido convalidado (no es del todo claro que Matanovic roce el balón con su cabeza). Así, se quedaron con las manos vacías y Portugal será el rival de España en octavos de final.

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