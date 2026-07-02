Portugal le ganó 2-1 a Croacia este jueves 2 de julio en el partido correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026. Gonçalo Ramos fue el héroe con un gol de cabeza en la parte final para la clasificación de los lusos. Cristiano Ronaldo había igualado de penal tras el gol de Ivan Perisic, que había adelantado a los croatas.
En el primer tiempo del partido, no hubo mucho peligro, salvo algunos centros cruzados de parte de Portugal con Rafael Leao y Pedro Neto siendo importantes por las bandas. Croacia, que apostó al contraataque, no le hizo daño a Diogo Costa. Por eso, no hubo goles en los primeros 45 minutos.
¡Portugal se clasifica y será el rival de España en Octavos de Final! 🔜⚽#CopaMundialFIFA— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 3, 2026
Todo lo contrario al complemento, donde las emociones no faltaron. El conjunto de Zlatko Dalic salió con todo a llevarse por delante a su rival y lo hizo. Ivan Perisic marcó el 1-0 luego de un buen centro de Josip Stanisic.
Croacia lo tenía todo para aumentar el marcador. De hecho, lo hizo con un tanto de Petar Sucic, pero estaba en offside y se lo anularon. Mereció más en ese rato de partido el finalista de Rusia 2018. Sin embargo, no pudo hacerlo y Portugal quedó vivo en el partido.
Ese buen tramo croata fue interrumpido por una jugada de VAR. Nikola Vlasic le cometió penal a Renato Veiga, lo que derivó en la chance perfecta para CR7. Y Cristiano no falló. Buena definición para el empate parcial. Portugal, hasta ese tramo, era sometido por su rival.
El partido, con el correr de los minutos y cerca del final, empezó a ser más emotivo. Y Roberto Martínez metió un cambio polémico con la salida de Cristiano Ronaldo para el ingreso de Rúben Neves. Los lusos necesitaban acomodar el mediocampo ante la embestida croata.
Con el equipo mejor acomodado, Portugal logró el gol del triunfo. Rafael Leao, de buen partido, metió un centro perfecto para la cabeza de Gonçalo Ramos, quien anotó el 2-1 definitivo.
Pero, el final del partido fue vibrante. Croacia llegó al empate de forma agónica y al minuto 57 de la mano de Josko Gvardiol. Sin embargo, un offside previo llevó a que el VAR intervenga y anule el gol. Según la interpretación del árbitro Espen Eskås y de los árbitros del VAR, hay un toque previo de Igor Matanovic que permite que Mario Pasalic pueda rescatar el balón y, así, anote el defensor del Manchester City. La jugada es polémica porque el toque del delantero no es del todo claro con su cabeza. Jugada controvertida.
Esto llevó a la eliminación de Croacia al que el VAR le cobró un penal (la falta de Vlasic sobre Renato Veiga) y le anula un gol que pudo haber sido convalidado (no es del todo claro que Matanovic roce el balón con su cabeza). Así, se quedaron con las manos vacías y Portugal será el rival de España en octavos de final.
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