Luka Modric se retiraría tras el Mundial

El AC Milán estaría cerca de conocer que Luka Modric no hará parte de su plantel la próxima temporada. Las informaciones de las últimas horas apuntan a que el centrocampista croata se retiraría de la actividad tras la próxima edición de la Copa del Mundo. Todo terminó de acelerarse tras la derrota de los rossoneri en la última jornada de la Serie A frente al Cagliari.

Nico Schira y diferentes medios de comunicación italianos van asumiendo dicha información. Se habla de un Luka Modric que se retiraría de manera oficial cuando termine la Copa del Mundo. La no clasificación del Milán a la próxima edición de la Champions League hace prácticamente imposible su continuidad en el proyecto. No vería con malos ojos poner fin a una carrera de élite tras lo que ocurra en Norteamérica.

No fue ni mucho menos un año tranquilo para el centrocampista croata. Hablamos de su primera experiencia lejos del Real Madrid en más de una década. También de una campaña donde con el Milán llegó incluso a pelear por el título a mediados de curso. La caída del equipo de Massimiliano Allegri en las últimas fechas les ha dejado sin Champions League en el arreón final del campeonato.

Recordemos que Modric disputará el último grupo de la Copa del Mundo junto a Croacia. Todo ello en una zona donde tendrá que medirse con selecciones de la talla de Inglaterra, Panamá o Ghana. Competirá desde los días 17 de junio hasta el 27 en una primera fase del certamen donde puede quedar incluso enfrentada con Colombia para los primeros choques de eliminación directa.

Modric jugará su quinto Mundial este verano: GETTY

La no clasificación del Milán a la próxima edición de la Champions aceleraría la decisión de Modric. De momento se descarta cualquier aventura lejos del panorama europeo y en destinos como la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica o Arabia Saudita. Por Italia afirman que el final del centrocampista se acerca y lo más normal es que se dé en una Copa del Mundo donde hemos visto algunas de sus mejores prestaciones.

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Los increíbles números de Modric en los Mundiales

Hablamos seguramente del mejor jugador de Croacia en las copas del mundo. De la mano del combinado balcánico, Modric ha disputado un total de cuatro mundiales hasta la fecha. En ellos aparecen un total de 19 partidos y 2 goles. Estos últimos se dieron en la edición de Rusia 2018 y cuando Luka llevó a sus compañeros a la definición del certamen.

Cuatro años más tarde en Catar conseguiría el tercer puesto. Argentina sería su verdugo en semifinales, pero finalmente conseguiría la medalla tras derrotar a Marruecos en el penúltimo partido de dicha edición. Por Italia dan prácticamente como seguro que Modric se despedirá de la actividad en plena Copa del Mundo, tal y como hiciese Zinedine Zidane en su día.

Datos claves

El centrocampista Luka Modrić se retiraría del fútbol profesional una vez finalizada la Copa del Mundo.

se retiraría del fútbol profesional una vez finalizada la Copa del Mundo. La ausencia del AC Milán en la próxima edición de la Champions League aceleró la decisión del croata.

en la próxima edición de la Champions League aceleró la decisión del croata. Modrić disputará la fase de grupos del Mundial con la selección de Croacia del 17 al 27 de junio.