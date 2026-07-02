Con la eliminación del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, llegó la noticia que los fanáticos no querían escuchar.

Se terminó una era. Tras lo que fue el cruce entre Portugal y Croacia por los 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que quedó en manos de los portugueses, Luka Modrić disputó su último partido en una competencia de esta índole.

A sus 40 años, el mediocampista colgó los botines en cuanto a su seleccionado se refiere. Y si bien se quedó con las ganas de obtener el título más importante en la historia del fútbol, logró cosechar un total de 34 trofeos en toda su carrera.

Tras finalizar su vínculo en AC Milan, con quien no tuvo un gran final de temporada, el oriundo de Zadar no encuentra ninguna propuesta que lo seduzca para seguir ligado al fútbol profesional, por lo que su adiós definitivo está muy cerca. Claro está que todo puede cambiar si es que encuentra un nuevo club.

Cabe destacar que durante su paso por el seleccionado balcánico, entre los hitos más importantes, aparecen el segundo puesto en el Mundial de Rusia, en 2018, como así también el tercer lugar en Qatar 2022, donde superaron a Marruecos. Eso sí, no pudo sumar trofeos con su nación.

Luka Modrić en su último partido en un Mundial con Croacia. (Justin Setterfield/Getty Images)

Los números de Luka Modrić con Croacia

Su debut se produjo el 28 de febrero de 2006 y hasta este encuentro contra Portugal, fueron 202 los partidos que afrontó Luka Modrić, quien anotó 29 goles y aportó 32 asistencias. Además, vio la amarilla en 11 oportunidades y no sufrió expulsiones.

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El cuadro final del Mundial 2026

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