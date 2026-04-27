A 45 días del Mundial Luka Modric sufre fractura y es duda en Croacia

A 45 días de su puntapié (será con el México vs. Sudáfrica que se disputará en el Estadio Azteca) la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 podría perder a una de sus principales figuras. Se trata de Luka Modric, a quien hoy se le confirmó una fractura de pómulo producto de un choque que sufrió con Manuel Locatelli este domingo 26 de abril durante el AC Milan vs. Juventus.

Fue el medio de comunicación croata Sportske Novosti el que publicó el resultado de los análisis que el veterano futbolista se realizó este lunes en Italia. ”Luka Modric tiene una doble fractura de pómulo y su temporada en Milán ha terminado”, advirtió la publicación.

No obstante, no descarta a Luka Modric para la Copa del Mundo. El portal citado se aferra a la esperanza de que pueda decir presente tomando los recaudos pertinentes: “El capitán jugará allí, probablemente con una máscara protectora. Aún se desconoce qué tipo de recuperación le espera: cirugía o tratamiento conservador”.

Lo cierto es que la noticia alarmó a todo Croacia, puesto que en los últimos días varias figuras del fútbol europeo quedaron descartados del torneo que se desarrollará en tierras norteamericanas a causa de diferentes contratiempos físicos, como por ejemplo: Xavi Simons de Países Bajos, Serge Gnabry de Alemania, Hugo Ekitike de Francia, Rodrygo Goes de Brasil, Jack Grealish de Inglaterra, entre otros.

¿Cuánto tiempo precisará Luka Modric para recuperarse de su lesión?

Los especialistas señalan que para recuperarse de una doble fractura de pómulo Luka Modric precisará entre 6 y 8 semanas de inactividad. De ser así, podría integrar la lista de citados de la Selección de Croacia para sumarse a la competencia recién para el segundo o tercer partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

El grupo de Croacia en la Copa del Mundo 2026

Croacia competirá dentro del Grupo L del Mundial 2026 junto a Inglaterra, Panamá y Ghana. El calendario de los croatas en esta primera etapa será el siguiente:

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17 de junio: Inglaterra vs. Croacia (Dallas)

Inglaterra vs. Croacia (Dallas) 23 de junio: Panamá vs. Croacia (Toronto)

Panamá vs. Croacia (Toronto) 27 de junio: Croacia vs. Ghana (Filadelfia)

En síntesis