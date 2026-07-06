Partidos de mañana, martes 7 de julio, en el Mundial 2026: horarios y quiénes juegan

Este martes 7 de julio será la última jornada de los octavos de final del Mundial 2026 y contará con la presencia de dos selecciones sudamericanas. Argentina y Colombia irán por las victorias que harían que se encuentren como rivales en cuartos de final. Y mantendría a equipos de Conmebol en la competencia.
El primer encuentro del día será entre Argentina y Egipto, que llegó a esta instancia tras eliminar por penales a Australia. Más tarde será el turno de Colombia y Suiza, que se metió en octavos gracias a un 2-0 frente a Argelia.
Harry Kane estalló tras el arbitraje de Faghani en México vs. Inglaterra: “Teníamos todo en contra”
Partidos del martes 7 de julio: estadios y horarios
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Octavos de final
Argentina vs. Egipto
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos)
- Argentina: 13:00 horas
- Chile: 12:00 horas
- Ecuador: 11:00 horas
- Colombia: 11:00 horas
- Perú: 11:00 horas
- México: 10:00 horas
- España: 18:00 horas
- Estados Unidos: 12:00 PM ET / 11:00 AM CT / 10:00 AM MT / 9:00 AM PT
Suiza vs. Colombia
BC Place Vancouver (Vancouver, Canadá)
- Argentina: 17:00 horas
- Chile: 16:00 horas
- Ecuador: 15:00 horas
- Colombia: 15:00 horas
- Perú: 15:00 horas
- México: 14:00 horas
- España: 22:00 horas
- Estados Unidos: 4:00 PM ET / 3:00 PM CT / 2:00 PM MT / 1:00 PM PT