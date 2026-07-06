Partidos de mañana, martes 7 de julio, en el Mundial 2026: horarios y quiénes juegan

Llegó el día para cerrar los octavos de final: últimos dos cruces para definir a los ocho mejores y armar la llave restante de los cuartos.

Este martes 7 de julio será la última jornada de los octavos de final del Mundial 2026 y contará con la presencia de dos selecciones sudamericanas. Argentina y Colombia irán por las victorias que harían que se encuentren como rivales en cuartos de final. Y mantendría a equipos de Conmebol en la competencia.

El primer encuentro del día será entre Argentina y Egipto, que llegó a esta instancia tras eliminar por penales a Australia. Más tarde será el turno de Colombia y Suiza, que se metió en octavos gracias a un 2-0 frente a Argelia.

Partidos del martes 7 de julio: estadios y horarios

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Octavos de final

Argentina vs. Egipto

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos)

Argentina: 13:00 horas

13:00 horas Chile: 12:00 horas

12:00 horas Ecuador: 11:00 horas

11:00 horas Colombia: 11:00 horas

11:00 horas Perú: 11:00 horas

11:00 horas México: 10:00 horas

10:00 horas España: 18:00 horas

18:00 horas Estados Unidos: 12:00 PM ET / 11:00 AM CT / 10:00 AM MT / 9:00 AM PT

Suiza vs. Colombia

BC Place Vancouver (Vancouver, Canadá)

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Chile: 16:00 horas

16:00 horas Ecuador: 15:00 horas

15:00 horas Colombia: 15:00 horas

15:00 horas Perú: 15:00 horas

15:00 horas México: 14:00 horas

14:00 horas España: 22:00 horas

22:00 horas Estados Unidos: 4:00 PM ET / 3:00 PM CT / 2:00 PM MT / 1:00 PM PT

Así está el cuadro completo del Mundial 2026