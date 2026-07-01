Julián Quiñones, figura de México, destrozó a los referentes de Ecuador: “No son mejores…”

El referente de México hizo añicos a las grandes estrellas de Ecuador con estas palabras.

El mejor jugador de México, Julián Quiñones, en este Mundial 2026 no dudó en aniquilar a los referentes de Ecuador que brillan en Europa como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y William Pacho. Ecuador llegaba como un favorito a este partido, pero no terminó nada bien en el encuentro.

Después de la clasificación de México ante Ecuador, Julián Quiñones atendió a los medios de comunicación y dejó una contundente frase contra los jugadores de la Selección de Ecuador que la vienen rompiendo en Europa. El jugador aclaró que no fueron mejores que los mexicanos.

“Aunque algunos jugadores ecuatorianos estén en Europa, eso no significa que sean mejores que nosotros y eso se demostró”, comentó Quiñones contra los jugadores de Ecuador. Y es que esas estrellas se quedaron lejísimos del nivel esperado.

Incluso en Ecuador jugadores como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y William Pacho se quedaron lejísimos del nivel esperado en esta Copa del Mundo y casi siempre fueron de los más cuestionados por los propios hinchas durante este torneo.

Quiñones fue la figura de México ante Ecuador. (Foto: GettyImages)

Ahora México está en los 8vos de final del Mundial 2026 y tendrá que jugar contra Inglaterra. Los mexicanos buscan, por fin, llegar a los cuartos de final de la copa, pero antes tendrán un duro reto contra los ingleses que quieren volver a ser campeones.

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Los números de Julián Quiñones en el Mundial 2026

En esta copa del mundo, el jugador que nació en Colombia, ya ha marcado un total de 3 goles en 4 partidos. Además tiene una asistencia. El delantero es el gran responsable de este gran momento que está viviendo la Selección de México.

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