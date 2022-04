Las Águilas del América consiguieron su cuarto triunfo consecutivo en el torneo Clausura 2022 de la Liga MX con un 3-1 sobre los Xoloitzcuintles del Tijuana en el estadio Caliente con una sobresaliente actuación de Alejandro Zendejas con la que se notó menos la falta de gol de los delanteros.

A Fernando Ortiz le importa ganar no quién anote goles

Para el partido contra los Xoloitzcuintles del Tijuana, Federico Ortiz mandó a la cancha a los delanteros Roger Martínez y Federico Viñas, pero ninguno de los dos pudo marcar gol a lo cual el director técnico interino le restó importancia, sobre todo en el caso del uruguayo porque el colombiano hizo otras labores ofensivas por el costado.

"Lo dije en su momento y ahora lo repito, acá no importa quien convierte el gol. En este caso Fede no marcó, pero hizo un partido destacable. El equipo respondió en una cancha difícil. Lo importante es el resultado y no tanto esa falta de gol que me dicen de mis delanteros", dijo Fernando Ortiz en la conferencia posterior al partido.