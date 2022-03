Ver, oir y leer para creer. Carlos Reinoso, uno de los íconos de las Águilas del América como futbolista y director técnico, que más ha abonado a la rivalidad deportiva con las Chivas del Guadalajara expresó su reconocimiento a una acción de su acérrimo rival por una decisión tomada de cara al clásico nacional.

Mientras Guadalajara y América se preparan para enfrentarse por la décima jornada del torneo Clausura 2022, Germán Villa recordó una anécdota vivida en el vestidor de las Águilas con Cuauhtemoc Blanco, actual gobernador de Morelos, y Zague, ahora comentarista de TV Azteca.

Solari, pretendido en Argentina

Tras su reciente despido del Club América, Santiago Solari parece despertar gran interés en el continente sudamericano. Primero fue Atlético Nacional, club colombiano, el que lo buscó para hacerse cargo del primer equipo. Ahora, al Indiecito lo siguen desde su propio país: Talleres de Córdoba lo tiene en carpeta para reemplazar a Miguel Ángel Hoyos, luego de que este no pudiera continuar con el buen andar del club: registró dos empates, tres derrotas y sólo un gol en las primeras cinco jornadas.

Dura pérdida para Memo Ochoa

En la previa al Clásico Nacional, el arquero de las Águilas, Guillermo Ochoa, sufrió una dolorosa noticia. Memo confirmó en sus redes sociales el fallecimiento de uno de sus tíos más queridos, Armando Ochoa Sánchez, célebre ingeniero en Manzanillo y entre otras cosas, fundador y Director del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar. Sus aportes a la ciencia fueron importantes. El portero de la Selección Mexicana también compartió esos homenajes en memoria de su tío.

El Maestro Reinoso elogió a las Chivas

De cara al clásico nacional del próximo sábado, Carlos Reinoso, autoproclamado el americanista número 1, lanzó elogios a las Chivas del Guadalajara y también una fuerte crítica a la Federación Mexicana de Futbol, ambas expresiones respecto al tratamiento dado al tema de las barras.

"Me encanta lo de Chivas, me fascinó y mira que para mí decir Chivas no es muy bueno, pero me encantó lo de Chivas, sobre todo que ese lugar de las barras va a ser ocupada por niños porque yo pienso, en mis hijos, mis nietos, en la familia que va al estadio", dijo el Maestro Carlos Reinoso para TUDN. "Yo creo que a la Federación le faltó poner un hasta aquí, cero barras. A mí se me hace una aberración que teniendo este momento para quitar las barras, no las hayas quitado. Yo creo que tienen que quitar las barras por la familia, por los nietos, los hijos".

El día en que Zague estuvo a punto de golpear a Cuauhtémoc Blanco

En los primeros años de la década de los 90, Germán Villa y Cuauhtémoc Blanco aparecieron en el primer equipo del América donde Zague ya era figura, y en alguna ocasión los dos aatcantes estuvieron a punto de llegar a los golpes, tal como lo relató el exmediocampusta en una charla que tuvo con ESPN.

“Lo respetábamos, lo admirábamos", se refirió Germán Villa a Zague. "Se fue dando poco a poco la confianza y él (Zague) se cambiaba enfrente de nosotros, de frente a Cuauhtémoc y a mí me quedaba como escondido. ‘Le voy a aventar un licrazo mojado’ (dijo Blanco), lo enrollaba como vendas… (y lo lanzaba) a la espalda, la cabeza. (Zague) se volteaba y decía ‘hey, voy a poner mi puño en tu cara, eh, mi puño en tu cara’. Un día que se enoja y le dice, ‘bueno, ya estuvo, deja de hacer tus bromas o te voy a partir tu madre. Si quieres pegar, vamos a pegarnos de una vez’, fue de las pocas veces que se salió todo de control".