Álvaro Morales hizo una editorial en el programa Futbol Picante en el que apuntó contra Guillermo Almada, el técnico de América.

El Clásico Nacional arrojó distintas conclusiones luego de lo que fue el empate por 2-2 entre América y Chivas. Algunas personas destacaron la personalidad de Las Águilas para igualar el encuentro de la Liga MX, mientras que otros apuntaron contra el Rebaño por bajar su nivel en la segunda mitad.

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Como es habitual en Álvaro Morales, el comunicador de ESPN no titubeó y fue directo en su editorial del programa Futbol Picante. El presentador primero comenzó criticando a Chivas, pero luego llevó sus cuestionamientos hacia la figura de Guillermo Almada.

La palabra de Álvaro Morales

“Las Chivas no son candidatos absolutamente de nada. No le ganan a nadie de los importantes. Pero el Guadalajara no puede ser el único criticado, el América también debe ser criticado. El señor (Guillermo) Almada no puede dirigir como un equipo chico y no puede estar haciendo esta serie de experimentos“, manifestó Álvaro Morales.

“(Raphael) Veiga no es aquella figura del Brasileirao, no lo es más. (Miguel) Borja tiene que ir de titular, podremos discutir si con Henry Martín o no. Brian (Rodríguez) y (Alejandro) Zendejas tienen que pesar mas en esta serie de partidos porque se vio poco de ellos sobre todo en el primer tiempo”, agregó el comunicador de ESPN.

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"Almada no puede dirigir al América como si fuera un equipo chico" 🔥



La editorial de @AlvaritoMorales tras el Clásico Nacional pic.twitter.com/uSNh33thle — Futbol Picante (@futpicante) September 21, 2026

Al América le costó encontrarse en la primera mitad y por eso recibió dos goles de Chivas, aunque luego gracias a los cambios de Guillermo Almada el conjunto azulcrema empezó a subir su nivel y Miguel Borja convirtió un doblete que quedará para el recuerdo.

Es cierto que Las Águilas perdieron en el Clásico Joven contra Cruz Azul y ahora solo pudieron rescatar un empate ante Chivas, aunque muchos creen que América debería haber ganado. Luego de dos partidos sin ganar, el conjunto azulcrema intentará volver a la victoria el próximo fin de semana frente a Necaxa.

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En síntesis