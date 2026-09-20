El delantero de Las Águilas se mostró muy enojado con el entrenador tras ser reemplazado en el Clásico ante Chivas.

Este sábado por la noche tuvimos un enorme Clásico Nacional entre América y Chivas. Ambos equipos protagonizaron un partidazo que terminó con un empate 2-2, en un encuentro que tuvo emociones, goles y mucha intensidad durante los 90 minutos.

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El equipo de Gabriel Milito lo ganaba 2-0 en el primer tiempo, pero en la segunda mitad Guillermo Almada movió el banquillo y los cambios le dieron resultado. El conjunto azulcrema reaccionó y consiguió quedarse con el empate en un clásico que tuvo de todo.

Miguel Borja, delantero colombiano que el América fichó en este mercado de pases, se lució con dos goles para conseguir el 2-2. El atacante demostró su capacidad goleadora y fue una de las grandes figuras del encuentro frente al Rebaño Sagrado.

El primero de sus goles fue de chilena, mientras que el segundo llegó tras una asistencia de Henry Martín. Precisamente, el delantero mexicano se mostró muy enojado tras salir reemplazado por Guillermo Almada, ya que quería seguir jugando y ayudando al equipo en un partido tan importante.

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Henry Martin haciendo BERRINCHE de Diva al salir



POR MI, QUE SE LARGUE YA pic.twitter.com/QLDHQpubiM — 🔥Javier M🔥 (@JavierMizar24) September 20, 2026

Las palabras de Borja tras el empate ante Chivas

Luego del partido, Miguel Borja se mostró muy agradecido con Dios por los dos goles que marcó y también destacó la ayuda de sus compañeros para conseguirlos.

“El América es esto, la entrega y el sacrificio, mostramos una rebeldía que los equipos siempre necesitan”, expresó el atacante colombiano tras el partido en el Azteca.

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