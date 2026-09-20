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Guillermo Almada explicó por qué Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno no jugaron el Clásico Nacional

Los dos recientes fichajes todavía no debutaron en el América y Guillermo Almada dio detalles tras el Clásico Nacional.

Guillermo Almada, el técnico del América
© Getty ImagesGuillermo Almada, el técnico del América

Este sábado se disputó un Clásico Nacional apasionante. Cuando todo parecía indicar que Chivas se llevaría el triunfo, el América salió con otra cara en la segunda mitad y un doblete de Miguel Borja le permitió rescatar una igualdad a Las Águilas.

América tuvo algunas ausencias importantes en el Clásico Nacional, sobre todo en la defensa. Guillermo Almada no pudo contar ni con Santiago Ramos Mingo ni con Santiago Bueno, dos de los últimos fichajes del club, y el entrenador uruguayo explicó los motivos luego del partido.

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La explicación de Guillermo Almada

Los dos Santiagos están en el peor momento porque la semana de llegada es cuando más sienten la altura, están en ese proceso de adaptación. En la parte física están bien, mejor, uno venía jugando, el otro en pretemporada, están en el proceso de adaptarse a la altura y ojalá los podamos tener para el fin de semana que viene”, dijo Guillermo Almada.

Sufrieron mucho ambos jugadores, pero más Bueno que Ramos Mingo. Queremos darles las armas para que estén bien. Desde el punto de vista humano van bien y están en el proceso de la altura”, agregó el técnico de América sobre los dos fichajes.

Miguel Borja fue el héroe del América en el Clásico Nacional (Getty Images)

Miguel Borja fue el héroe del América en el Clásico Nacional (Getty Images)

Es habitual que a los futbolistas les cueste adaptarse a la altura en un inicio, especialmente si nunca jugaron comúnmente en estas condiciones. Las Águilas juegan contra Necaxa el próximo domingo y tanto el argentino como el uruguayo ya deberían estar disponibles para debutar con el conjunto azulcrema.

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Carlos Álvarez ya hizo su debut con el América ante Chivas en el Clásico Nacional, por lo tanto solo falta que Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno sumen minutos para que Guillermo Almada pueda empezar a contar con su plantel completo.

En síntesis

  • América y Chivas empataron con doblete de Miguel Borja en el Clásico Nacional.
  • Guillermo Almada explicó que Ramos Mingo y Santiago Bueno sufren por la altura y por eso todavía no debutaron.
  • Carlos Álvarez debutó con el América, faltan por jugar Ramos Mingo y Bueno.
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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