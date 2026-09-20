¿Por qué no juega Toluca vs. Santos Laguna por el Apertura 2026 no va por TV abierta?

Toluca enfrenta a Santos Laguna por el Apertura 2026 de la Liga MX. Revisa por qué el partido no se transmite por televisión abierta y dónde verlo EN VIVO.

Toluca y Santos Laguna se enfrentan este domingo 20 de septiembre por el partido correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Nemesio Diez a partir de las 18:00 hs (Tiempo del Centro de México).

Publicidad

Para este compromiso, el encuentro no será transmitido por televisión abierta (como Canal 5 o Las Estrellas) debido a la distribución de derechos de transmisión de TelevisaUnivision. La empresa decidió colocar este duelo como contenido exclusivo de su plataforma digital de pago para incentivar las suscripciones a su servicio de streaming.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Toluca y Santos Laguna de este domingo 20 de septiembre por la Jornada 9 de la Liga MX se puede ver en México y diferentes partes del continente a través de las siguientes señales:

México: ViX Premium

ViX Premium Estados Unidos: TUDN, Univision, ViX Premium

TUDN, Univision, ViX Premium Centroamérica: ViX Premium

ViX Premium Sudamérica: GolTV / ViX

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, los Diablos Rojos del Toluca llegan en un momento estelar colocados en la parte más alta de la Tabla General con 19 puntos, producto de seis victorias, un empate y solo una derrota en el torneo. El equipo mexiquense busca aprovechar la localía en “La Bombonera” para consolidarse en el liderato del Apertura 2026.

Por su parte, Santos Laguna atraviesa una realidad completamente opuesta. Los Guerreros se ubican en la posición 17 de la tabla con apenas 4 unidades tras registrar una victoria, un empate y seis derrotas. La escuadra de Torreón llega necesitada de un triunfo urgente en calidad de visitante para salir del fondo de la clasificación.

En sintesis

Toluca y Santos Laguna juegan hoy la Jornada 9 a las 18:00 horas.

juegan hoy la Jornada 9 a las 18:00 horas. Estadio Nemesio Diez recibe el duelo entre el líder Toluca y Santos.

recibe el duelo entre el líder Toluca y Santos. ViX Premium transmite en exclusiva el partido en vivo dentro de México.