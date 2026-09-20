Dónde ver EN VIVO Toluca vs. Santos Laguna por el Apertura 2026: canales de TV y streaming online

Toluca y Santos Laguna se enfrentan por el Apertura 2026 de la Liga MX. Revisa el horario, los canales de televisión y las plataformas de streaming para ver el partido EN VIVO.

Los Diablos Rojos del Toluca saltan al terreno de juego este domingo para afrontar el compromiso de la Jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El rival en turno es Santos Laguna, escuadra que atraviesa horas complejas en el certamen. El silbatazo inicial está pactado para las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

Publicidad

El conjunto mexiquense llega motivado en la parte alta de la tabla e intentará hacer valer la fortaleza que representa jugar ante su gente en la ‘Bombonera’. Por su parte, la escuadra de la Comarca Lagunera afronta este desafío con la urgencia de sumar puntos fuera de casa.

¿Qué canal transmite el partido en territorio mexicano?

Para la afición que busque seguir las acciones del duelo entre escarlatas y verdiblancos, la cobertura estará disponible a través de plataformas digitales. La transmisión EN VIVO para México va de forma exclusiva mediante el servicio de streaming ViX Premium.

Así llegan los protagonistas a la Jornada 9

El cuadro dirigido por los Diablos ha mostrado un rendimiento regular que los ubica en la cima del campeonato. Cuentan con un saldo positivo de seis victorias, un empate y un solo tropiezo en ocho cotejos, sumando 18 goles marcados por únicamente 6 recibidos.

Publicidad

El panorama de Santos Laguna es muy distinto. El equipo visitante se ubica en el fondo de la clasificación con apenas cuatro unidades en el torneo, producto de una victoria, una igualada y seis derrotas. Su prioridad en Toluca será recomponer la zona defensiva y buscar la sorpresa ante el líder.

En sintesis