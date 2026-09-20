La razón por la que Toluca celebró el empate entre América y Chivas en el Clásico

Los Diablos Rojos siguieron bien de cerca la acción en el Estadio Azteca y buscarán aprovechar con su partido de la jornada.

El apasionante empate 2-2 entre Club América y Chivas de Guadalajara disputado este sábado en el Estadio Azteca no solo dejó emociones en la capital, sino que repercutió de forma directa en el Estado de México. En el Nemesio Diez festejaron la igualdad en el Clásico Nacional, ya que la repartición de puntos entre dos de los perseguidores inmediatos le dejó servida una oportunidad de oro al Deportivo Toluca para escaparse en la cima del Torneo Apertura.

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Actualmente, los Choriceros comandan la clasificación general con 19 puntos en 8 partidos disputados (seis victorias, un empate y una sola derrota). Tras la igualdad sabatina, Chivas quedó como escolta con 18 unidades en 9 juegos, mientras que las Águilas marchan en la tercera posición con 17 puntos en 8 cotejos. De esta manera, ninguno de los dos colosos del fútbol mexicano pudo arrebatarle el liderazgo al conjunto choricero en esta jornada.

El escenario es inmejorable para los dirigidos por el cuerpo técnico escarlata. Toluca saldrá a la cancha este domingo a las 18:00 horas del Centro de México para recibir a Santos Laguna en condición de local, sabiendo que un triunfo ante su gente le permitirá estirar a cuatro puntos la distancia sobre el Rebaño Sagrado y a cinco sobre el cuadro azulcrema.

Si bien el certamen recién entra en su etapa de definiciones, sacar una luz de ventaja en la parte alta de la tabla resulta clave para encarar la recta final con tranquilidad. Vale remarcar también que el América debe un compromiso pendiente de disputarse en el calendario —sabrá Dios contra quién es—, pero por lo pronto no tiene margen para darle caza a los Diablos Rojos en el corto plazo.

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Con la mesa servida y la calculadora en la mano, el vestuario choricero siguió atentamente las alternativas del Clásico sabiendo que el marcador en el Azteca beneficiaba sus planes. Ahora, la pelota está en el campo de Toluca, que buscará hacer valer la localía frente a los Guerreros para consolidarse como el gran candidato al título en el fútbol mexicano.

En síntesis