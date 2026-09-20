Cristiano Ronaldo recibió advertencia de Jorge Jesus sobre su rol en Portugal: “Si no rinde…”

Cristiano Ronaldo fue convocado nuevamente a la seleccion de Portugal para el inicio de la 2026-27 UEFA Nations League, pero su DT Jorge Jesus le dio una advertencia sobre su rol en el equipo.

Cristiano Ronaldo portará nuevamente la playera de la seleccion de Portugal tras su participación en el Mundial 2026. El delantero ha sido incluido en la convocatoria del nuevo director tecnico Jorge Jesus para encarar el arranque de la UEFA Nations League 2026-27.

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El conjunto portugués hará su debut este jueves 24 de septiembre frente a Gales por la Jornada 1 del Grupo 4 en el Estadio José Alvalade de Lisboa. Existe una enorme expectativa en torno a la presencia del atacante en el encuentro, aunque no parece tener un puesto garantizado en la alineación titular.

Tras presentar su primera convocatoria oficial, el estratega aclaró el estatus del exjugador del Real Madrid durante conferencia de prensa: “Cristiano es un jugador como cualquier otro. Si rinde, juega; si no rinde, no juega. Así lo hago con todos, no es porque sea Cristiano“.

A pesar de reconocer su trayectoria como un factor diferencial respecto al resto del plantel, el seleccionador de Portugal dejó en claro la distancia entre la jerarquía del jugador y sus decisiones tácticas. “¿Tiene un estatus diferente? Sí, su trayectoria es diferente, tiene cinco Balones de Oro. ¿Pero eso influye en mis decisiones? No, pero es diferente a los demás“, declaró Jorge Jesus.

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Os convocados para o início da caminhada na Liga das Nações 2026/27 🗺️👀



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Cristiano Ronaldo en búsqueda de un nuevo título con Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo ya ha dejado entrever que la temporada 2026-27 podría marcar su retiro del fútbol profesional. Bajo este escenario, el astro luso buscará un último trofeo internacional con Portugal de la mano de un director técnico con el que ya alcanzó el éxito a nivel de clubes.

Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus coincidieron durante la temporada 2025-26 en Arabia Saudita al frente del Al Nassr. En ese periodo, el delantero conquistó su primer título oficial en el Medio Oriente tras alzar el campeonato de la Saudi Pro League bajo la dirección del técnico portugués.

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Ahora el destino los reúne nuevamente en el banquillo nacional. Con los primeros cuatro compromisos de la fase de grupos programados entre las fechas FIFA de septiembre y octubre, Cristiano Ronaldo iniciará la búsqueda de su tercer título de UEFA Nations League, tras las coronaciones obtenidas en 2019 y 2025.

En síntesis