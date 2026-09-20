Miguel Borja luego de remontar el partido de América ante Chivas en el Clásico: “Esta playera…”

El Colibrí no ocultó su felicidad tras los tantos convertidos, pero avisó que lo mejor está por venir para las Águilas.

La figura de la jornada de este sábado en la Liga MX fue Miguel Borja. En el Estadio Azteca, Chivas se estaba quedando con una victoria contundente por 2-0 ante América en el Clásico Nacional, pero en el momento más necesario para las Águilas apareció Miguel Borja, el refuerzo estrella que convirtió un doblete y selló el empate definitivo en el encuentro en los minutos finales, por lo que el colombiano no ocultó su felicidad por su participación en el partido.

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Tras el compromiso, Borja se expresó ante la prensa y manifestó su alegría por lo que acababa de suceder dentro del campo. Para Miguel, lo más importante fue darle gracias a Dios y a sus compañeros por asistirlo para permitirle anotar, sobre todo el primer tanto que fue una chilena espectacular inatajable para cualquier portero.

Borja agradeció tras empatar el clásico ante Chivas

“Gracias a Dios y a mis compañeros que me asistieron muy bien. Creo que fue un bonito gol (el primero), que nos ayudó a subir esa energía que necesitábamos. El segundo tiempo fue muy bueno, hay que reconocer que Chivas hizo un buen primer tiempo, salió a proponer y bueno, creo que supimos aprovechar las situaciones que tuvimos”, comenzó diciendo Borja post partido.

Y además agregó: “Esta playera amerita esto, la entrega, el sacrificio la ayuda. Creo que el aliento que nos ha dado hoy la hinchada ha sido importante y queda mucho camino por recorrer. Estos dos partidos, estos dos clásicos, mostramos una rebeldía que necesitan los equipos muchas veces porque cuando empiezas ganando todo es color de rosas. El partido anterior íbamos perdiendo 3-0, esta vez 2-0 y supimos competir. Hay que seguir trabajando, tenemos un buen plantel y lo que se viene es mucho mejor”

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Las palabras de Miguel Borja dándole las gracias a Dios por su doblete y a sus compañeros por ayudarle a hacer esos goles, es un tipazo😮‍💨💛



“El América es esto, la entrega y el sacrificio, mostramos una rebeldía que los equipos siempre necesitan”🦅



🎥 @deportesWRADIO pic.twitter.com/X8Il9epH3v — Roberto Haz (@tudimebeto) September 20, 2026

GOOOOOOOL DEL AMÉRICA 🦅🔥



¡GOL DE CHILENA DE MIGUEL BORJA! 🤸‍♂️⚽️



¡LAS ÁGUILAS SE ACERCAN EN EL CLÁSICO NACIONAL! 👀🔥 pic.twitter.com/QH9lQQbfdp — Alee (@ImAleeJeje) September 20, 2026

Para Borja fue el tercer tanto convertido como americanista y el colombiano no hace más que ponerle las cosas difíciles a Guillermo Almada. Henry Martín es el titular y capitán indiscutido, pero el rendimiento del colombiano deja a las claras que está en condiciones de reemplazar al referente en cualquier momento. ¿Quién se terminará imponiendo?

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En síntesis